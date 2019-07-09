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FaZe Clan, PEL Aşama 2’yi şampiyon olarak tamamladı

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ESPOR  | 09.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Şampiyon FaZe olurken, temsilcimiz Digital Athletics ise 10. olarak bitirdi.

FaZe Clan, PEL Aşama 2’yi şampiyon olarak tamamladı

Berlin’de gerçekleşen PUBG Avrupa Ligi’nin Aşama 2 etkinliği sona erdi. PUBG‘nin en prestijli organizasyonu olan PEL’de Aşama 2, sekiz hafta boyunca kora kor bir mücadeleye sahne oldu. İlk şampiyon ENCE’in düşme potasına kadar gerilediği Aşama 2’de eşsiz bir rekabet yaşandı. Son 4 oyun ise FaZe Clan oyuncularının gösterdiği olağanüstü performansla şampiyonu belirledi diyebiliriz.

PUBG Avrupa Ligi Aşama 2’de Şampiyon FaZe

İlk 3 hafta liderlik koltuğunda yer alan FaZe Clan, ileri gelen haftalarda gerileme süreci yaşamıştı. FaZe’in gerileme sürecinde lider olan NaVi’den son derece dominant bir performans geldiği için şampiyonun dördüncülüğe kadar gerilediğini gördük. Ancak FaZe, geçtiğimiz hafta oynadığı 7. Hafta karşılaşmalarında toplam 61 Kill alarak, G2 Esports ve Team Liquid gibi takımları geçerek ikinciliğe yerleşti.

Şampiyonluğun favorisi haline gelen NaVi ile oluşan farkı 17 puana kadar indirmeyi başaran FaZe Clan, son hafta için şampiyonluk yarışına katılmış oldu.

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Sekizinci haftanın ilk oyununda NaVi’nin sonuncu olması ve diğer 3 oyunda da gösterdiği olumsuz performans sonrasında şampiyonluk yarışında işler değişti. İlginç ki FaZe’de iyi başlayamadı. İkinci gün bir galibiyet alan FaZe, tekrardan dördüncülüğe geriledi. G2 ve Liquid’in ilk 2 sırada bulunması kafaları karıştırdı.

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Son oynanan 4 karşılaşma için nefesler tutuldu. Oldukça yakın puanda olan 4 takımdan birinin şampiyon olacağı için oynanan mücadelelerde her an oldukça kritik geçti. Son mücadele öncesinde bir kez “Chicken Dinner” diyen FaZe Clan, 42 Kill ve diğer puanlama değerlerinden aldığı puanlarla birinci sıraya yerleşti.

Erangel haritasında oynanan son mücadelede Team Liquid, NaVi, G2 ve FaZe’in Pochinki bölgesine sıkışması ile şampiyonluk için son bir çatışma başladı. Ubah’ın etkileyici performansıyla mücadelede 2. olan FaZe’den şampiyonluk geldi.

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FaZeClan faze eSpor espor haber

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