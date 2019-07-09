FaZe Clan, PEL Aşama 2’yi şampiyon olarak tamamladı

Berlin’de gerçekleşen PUBG Avrupa Ligi’nin Aşama 2 etkinliği sona erdi. PUBG‘nin en prestijli organizasyonu olan PEL’de Aşama 2, sekiz hafta boyunca kora kor bir mücadeleye sahne oldu. İlk şampiyon ENCE’in düşme potasına kadar gerilediği Aşama 2’de eşsiz bir rekabet yaşandı. Son 4 oyun ise FaZe Clan oyuncularının gösterdiği olağanüstü performansla şampiyonu belirledi diyebiliriz.

PUBG Avrupa Ligi Aşama 2’de Şampiyon FaZe

İlk 3 hafta liderlik koltuğunda yer alan FaZe Clan, ileri gelen haftalarda gerileme süreci yaşamıştı. FaZe’in gerileme sürecinde lider olan NaVi’den son derece dominant bir performans geldiği için şampiyonun dördüncülüğe kadar gerilediğini gördük. Ancak FaZe, geçtiğimiz hafta oynadığı 7. Hafta karşılaşmalarında toplam 61 Kill alarak, G2 Esports ve Team Liquid gibi takımları geçerek ikinciliğe yerleşti.

Şampiyonluğun favorisi haline gelen NaVi ile oluşan farkı 17 puana kadar indirmeyi başaran FaZe Clan, son hafta için şampiyonluk yarışına katılmış oldu.

Sekizinci haftanın ilk oyununda NaVi’nin sonuncu olması ve diğer 3 oyunda da gösterdiği olumsuz performans sonrasında şampiyonluk yarışında işler değişti. İlginç ki FaZe’de iyi başlayamadı. İkinci gün bir galibiyet alan FaZe, tekrardan dördüncülüğe geriledi. G2 ve Liquid’in ilk 2 sırada bulunması kafaları karıştırdı.