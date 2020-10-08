Fazla cinsel bulundu Facebook yasakladı

İngiltere Wadebridge'te yaşayan Vicky Morgan rekonstrüktif uygulamalarla yeniden meme yaptırmayı tercih eden kadınlara ya da yaptırmayan kadın ve erkeklere uyguladığı areola dövmelerini Facebook sayfasında paylaşırken sorun yaşamadığını belirtti ancak ücret ödeyerek sayfasını öne çıkarmak istediğinde kullandığı meme ucu fotoğrafları reddedildi. Söz konusu fotoğraflar "cinsel içerik ve çıplaklık" içerdiği için yasaklandı.

Vicky şunları söyledi: "İnanılmaz derecede sinir bozucu. Bu kadınlar ve erkekler yeniden kendilerine güvenmeyi hak ediyorlar. Suç teşkil edebilecek reklamlar söz konusu olduğunda katı olmaları gerektiğini anlıyorum, ancak benimki gibi paramedikal alanda hizmet sunarak insanlara yardım etmek için yapılan gönderiler söz konusu olduğunda rahatsızlık duyulmasını anlayamıyorum.

Bu, güvenlerini geri kazanmalarına yardımcı olmak ve mastektomi ve meme rekonstrüksiyonu ameliyatı sonrası yeniden kendileri gibi hissetmelerini sağlamak için hizmetlerime ihtiyaç duyabilecek meme kanseri mağdurları için. Maalesef Facebook fotoğraf göndermeme izin vermiyor'