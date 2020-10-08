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Fazla cinsel bulundu Facebook yasakladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vicky Morgan meme kanseri sonrası mastektomi ameliyatı geçiren kadınlara meme dövmesi yapıyor. Ancak Morgan söylediğine göre hayal kırıklığına uğramış durumda çünkü dövme fotoğrafları Facebook'a göre fazla cinsel bulundu.

Fazla cinsel bulundu Facebook yasakladı

İngiltere Wadebridge'te yaşayan Vicky Morgan rekonstrüktif uygulamalarla yeniden meme yaptırmayı tercih eden kadınlara ya da yaptırmayan kadın ve erkeklere uyguladığı areola dövmelerini Facebook sayfasında paylaşırken sorun yaşamadığını belirtti ancak ücret ödeyerek sayfasını öne çıkarmak istediğinde kullandığı meme ucu fotoğrafları reddedildi. Söz konusu fotoğraflar "cinsel içerik ve çıplaklık" içerdiği için yasaklandı.

Vicky şunları söyledi: "İnanılmaz derecede sinir bozucu. Bu kadınlar ve erkekler yeniden kendilerine güvenmeyi hak ediyorlar. Suç teşkil edebilecek reklamlar söz konusu olduğunda katı olmaları gerektiğini anlıyorum, ancak benimki gibi paramedikal alanda hizmet sunarak insanlara yardım etmek için yapılan gönderiler söz konusu olduğunda rahatsızlık duyulmasını anlayamıyorum.

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Bu, güvenlerini geri kazanmalarına yardımcı olmak ve mastektomi ve meme rekonstrüksiyonu ameliyatı sonrası yeniden kendileri gibi hissetmelerini sağlamak için hizmetlerime ihtiyaç duyabilecek meme kanseri mağdurları için. Maalesef Facebook fotoğraf göndermeme izin vermiyor'

Bir Facebook sözcüsü ise yaşanan gelişme üzerine şunları söyledi: "İnsanların çıplaklık barındıran reklamları yayınlamasına izin vermiyoruz, çünkü reklamlar daha katı bir dizi politikaya tabidir. Vicky'nin yaptığı önemli işin farkındayız ve bunu tanıtmak için platformu kullanmaya devam etmesini umuyoruz."

Vicky 20 yıldır güzellik terapisti olarak çalışıyor ve son iki yıldır meme ucu dövmeleri yapıyor. Morgan, göğüslerini kaybetmiş kadın ve erkeklerin bedenlerine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için çalışıyor.

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