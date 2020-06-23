Fazlası da bağımlılığa giriyor! Seks bağımlılığı nedir?

Sosyal yaşamda ve ikili ilişkilerde büyük bir problem olabilecek cinsel ilişki bağımlılığı, nemfomani ya da hiperseksüalite olarak da bilinir. Bu bağımlılığa sahip kişilerin iş, aile ve sosyal yaşantısı olumsuz anlamda etkilenebilir çünkü akılları sürekli sekste kalır. Diğer bağımlılıklardan pek de farkı olmayan nemfomani, kişinin sürekli seks yapma ihtiyacı hissetmesidir. Herkes seks yapmayı arzulayabilir, ancak nemfomaniden muzdarip bireyler bu arzuyu akıllarından çıkaramaz ve cinsel ilişkiye girene kadar rahatlayamaz. Bağımlı kişi genellikle uzun süreli ereksiyon halindedir. Kişiler bu arzularını azaltmak ya da durdurmak isteseler bile kendilerine engel olamazlar ve seks fikrini akıllarından çıkaramazlar. Seks bağımlılığı bireylerin psikolojik durumlarını negatif anlamda etkilemesi sebebiyle tedavi edilmesi gereken önemli bir bağımlılıktır. Eskiden cinsellik bir tabuydu. İnsanlar cinsel ilişkilerinde bugünkü kadar özgür değillerdi. Ancak günümüzde teknolojinin gelişimi, bireylerin porno sitelerine kolaylıkla erişimi ve farklı yaşantıları kendilerine örnek almaları gibi sebeplerden ötürü seks bağımlılığı giderek artıyor. 25 ve 50 yaşlar arasında cinsel yönden aktif bireylerde sıklıkla karşılaşılan bu bağımlılığın kısa sürede tedavisi yapılmalı ve kişi normal yaşantısına döndürülmelidir.

Seks Bağımlılığının Nedenleri Nelerdir? Seks bağımlılarının psikolojik değerlendirmeleri sonucunda bu soruna yol açan bazı belirleyiciler göze çarpıyor. Doğrudan bu bağımlılığa neden olan ve en sık karşılaşılan tablo geçmişte tacize maruz kalmak. Çocukluk döneminde şiddet görmek ya da ebeveynlerden yeterli sevgiyi, ilgiyi görmemek seks bağımlılığına neden olabiliyor. Çünkü kişiler aile değerlerine sadık bir şekilde yetişmiyor ve kendilerini yalnız hissediyorlar.

Sadece taciz ya da şiddet değil, geçmiş dönemde yaşanan herhangi bir travmatik olay da seks arzusunun bağımlılığa kadar varmasına neden olabiliyor.

Pornolara erişimin kolaylaşması ve içerik olarak herhangi bir sınırın bulunmaması, kişinin pornografik içeriklere özenmesi ya da bu bağımlılığa sahip başka bireylerle yakınlık kurması yüzünden de seks bağımlılığı açığa çıkabilir. Anlaşılacağı üzere, tek bir sebebi bulunmayan bu bağımlılık kısa dönemde kişileri rahatsız edecek boyuta ulaşabilir. Kişinin intiharıyla bile sonuçlanabilen bu ciddi tablonun ülkemizde görülme sıklığı erkeklerde %3, kadınlarda ise %1 civarlarındadır. Seks Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir? Bireylerin kendilerinde bağımlılığın gelişip gelişmediğini anlaması genellikle 6-7 yıl sürer. Çünkü insanlar kendilerinde bu bağımlılığın olduğunu ya reddederler ya da kafalarında normalleştirirler. Eşler ve arkadaşlar ise bu durumdan muzdarip oldukları için, partnerlerinde bağımlılık olup olmadığını daha rahat anlayabilirler. Partnerinizin bu bağımlılığa sahip olduğunu anlamak için değerlendirmenizi iyi yapmalısınız. Öncelikle cinsel istek ve arzularına "hayır" cevabı verdiğinizdeki tepkilerini gözlemleyin.

Birlikte olma sıklığınızı ve partnerinizin ne derecede tatmin olduğunu analiz edin.

Birlikte olmadığınız zamanlardaki moralini ve ruh halini takip edin.

Partnerinizin hayat standartlarını ve yaşam şeklini göz önünde bulundurun. Eğer bütün cevaplar sizi bağımlılık sonucuna yönlendiriyorsa, partnerinizi terapiste danışmak konusunda sakince ikna edin. İlişkilerin ve sosyal yaşantının sağlıklı ilerleyebilmesi için en kısa zamanda tedavi olunması şarttır. Nemfomani Neden Zararlı? Seks bağımlısı kişiler aile, sosyal ve iş yaşantısında büyük zorluklarla karşılaşabilir. Bu bağımlılığa sahip birey, partnerleriyle ilişkilerinde doyumsuzdur ve çok zor tatmin olur. Kişilerin seks arzusu o kadar fazladır ki, rastgele partnerlerle birlikte olabilirler. Bunun sonucunda AIDS, bel soğukluğu ya da HPV gibi zührevi hastalıklara yakalanma oranları, ilişkilerini normal sürdüren kişilere göre daha yüksektir. Seks yapan bağımlı çok kısa bir süre sonra tekrar seks yapmayı arzular, dolayısıyla da partnerleriyle aralarındaki ilişki bozulur. Bağımlılık ciddi seviyelere ulaştığında tek eşlilik kuralı ihlal edilebilir ve başka insanlarla da seks yapma arzusu oluşabilir. Dolayısıyla nemfomaniden muzdarip bireyler tek eşliliğe sıcak bakmazlar ve uzak dururlar. İş yaşantısında ve sosyal yaşamda diğer insanlarla kurulan ilişkilerde akıllarında hep seks vardır. Bu yüzden insanlarla iletişim kurmakta zorlanırlar ve iş yaşantıları da olumsuz etkilenmiş olur. Seks bağımlısı kişi sosyal yaşantısında da prestijini ve itibarını kaybedebilir, hatta bu sebeplerden ötürü maddi kayıplar da yaşayabilir. Ayrıca sürekli seks ya da mastürbasyon yapıldığı için cinsel hissizlik söz konusu olabilir. Bunun sonucunda geç boşalma ya da ereksiyon bozuklukları da görülebilir.