Fazlası da bağımlılığa giriyor! Seks bağımlılığı nedir?

Sosyal yaşamda ve ikili ilişkilerde büyük bir problem olabilecek cinsel ilişki bağımlılığı, nemfomani ya da hiperseksüalite olarak da bilinir. Bu bağımlılığa sahip kişilerin iş, aile ve sosyal yaşantısı olumsuz anlamda etkilenebilir çünkü akılları sürekli sekste kalır.
Diğer bağımlılıklardan pek de farkı olmayan nemfomani, kişinin sürekli seks yapma ihtiyacı hissetmesidir. Herkes seks yapmayı arzulayabilir, ancak nemfomaniden muzdarip bireyler bu arzuyu akıllarından çıkaramaz ve cinsel ilişkiye girene kadar rahatlayamaz. Bağımlı kişi genellikle uzun süreli ereksiyon halindedir. Kişiler bu arzularını azaltmak ya da durdurmak isteseler bile kendilerine engel olamazlar ve seks fikrini akıllarından çıkaramazlar. Seks bağımlılığı bireylerin psikolojik durumlarını negatif anlamda etkilemesi sebebiyle tedavi edilmesi gereken önemli bir bağımlılıktır.
Eskiden cinsellik bir tabuydu. İnsanlar cinsel ilişkilerinde bugünkü kadar özgür değillerdi. Ancak günümüzde teknolojinin gelişimi, bireylerin porno sitelerine kolaylıkla erişimi ve farklı yaşantıları kendilerine örnek almaları gibi sebeplerden ötürü seks bağımlılığı giderek artıyor. 25 ve 50 yaşlar arasında cinsel yönden aktif bireylerde sıklıkla karşılaşılan bu bağımlılığın kısa sürede tedavisi yapılmalı ve kişi normal yaşantısına döndürülmelidir.
Seks bağımlılarının psikolojik değerlendirmeleri sonucunda bu soruna yol açan bazı belirleyiciler göze çarpıyor.
Bireylerin kendilerinde bağımlılığın gelişip gelişmediğini anlaması genellikle 6-7 yıl sürer. Çünkü insanlar kendilerinde bu bağımlılığın olduğunu ya reddederler ya da kafalarında normalleştirirler. Eşler ve arkadaşlar ise bu durumdan muzdarip oldukları için, partnerlerinde bağımlılık olup olmadığını daha rahat anlayabilirler. Partnerinizin bu bağımlılığa sahip olduğunu anlamak için değerlendirmenizi iyi yapmalısınız.
Eğer bütün cevaplar sizi bağımlılık sonucuna yönlendiriyorsa, partnerinizi terapiste danışmak konusunda sakince ikna edin. İlişkilerin ve sosyal yaşantının sağlıklı ilerleyebilmesi için en kısa zamanda tedavi olunması şarttır.
Seks bağımlısı kişiler aile, sosyal ve iş yaşantısında büyük zorluklarla karşılaşabilir. Bu bağımlılığa sahip birey, partnerleriyle ilişkilerinde doyumsuzdur ve çok zor tatmin olur. Kişilerin seks arzusu o kadar fazladır ki, rastgele partnerlerle birlikte olabilirler. Bunun sonucunda AIDS, bel soğukluğu ya da HPV gibi zührevi hastalıklara yakalanma oranları, ilişkilerini normal sürdüren kişilere göre daha yüksektir. Seks yapan bağımlı çok kısa bir süre sonra tekrar seks yapmayı arzular, dolayısıyla da partnerleriyle aralarındaki ilişki bozulur. Bağımlılık ciddi seviyelere ulaştığında tek eşlilik kuralı ihlal edilebilir ve başka insanlarla da seks yapma arzusu oluşabilir. Dolayısıyla nemfomaniden muzdarip bireyler tek eşliliğe sıcak bakmazlar ve uzak dururlar. İş yaşantısında ve sosyal yaşamda diğer insanlarla kurulan ilişkilerde akıllarında hep seks vardır. Bu yüzden insanlarla iletişim kurmakta zorlanırlar ve iş yaşantıları da olumsuz etkilenmiş olur. Seks bağımlısı kişi sosyal yaşantısında da prestijini ve itibarını kaybedebilir, hatta bu sebeplerden ötürü maddi kayıplar da yaşayabilir. Ayrıca sürekli seks ya da mastürbasyon yapıldığı için cinsel hissizlik söz konusu olabilir. Bunun sonucunda geç boşalma ya da ereksiyon bozuklukları da görülebilir.
Psikolojik anlamda hemen hemen bütün bağımlılarda aşağıdaki durumlar gözlenmiştir:
Seks bağımlılığına sahip kişiler genellikle depresyon halindedir. Kendilerini yetersiz hissedebilirler. Yalnızlık sendromu sıklıkla görülür ve kişiler seksi yalnızlıklarına bir çare arayışı olarak kullanıyor olabilirler. Kısa sürede tedavi edilmeyen bu bağımlılık kişinin durumunun giderek daha karamsar olmasıyla sonuçlanır.
Cinsel bağımlılık tedavisi terapistler yardımıyla yapılıyor. Terapistler durumun tespiti için hastayla empati kurma, özgüven geliştirme, çiftlerde çift terapisi gibi yöntemlere başvurabilirler. Bağımlılık psikolojik bir durumdur, bu sebeple cinsel bağımlılık testi diye bir şey yoktur. Terapistler bağımlının neden bu davranışları sergilediğini ve geçmişte ne gibi travmatik sahnelere şahit olduğunu anlamaya çalışırlar. Bu araştırmalarının sonucunda da bağımlının hareketlerini düzenlemesi ve normal cinsel tutum ve davranışları sergilemesi için yönlendirmelerde bulunur. İnsanlar cinsel problemlerini herkesle konuşamadıkları için baskılanmış düşüncelerin terapiste aktarılması çoğu zaman olumlu sonuç verir. Tedavide amaç, davranışın bıraktırılması değil, altında yatan ve bağımlılığı tetikleyen olayın çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Sıklıkla EMDR denilen göz hareketleriyle duyarsızlaştırma yöntemi kullanılır ve son derece etkilidir. Tedavi süresince bağımlılığa sahip kişinin terapistin direktiflerine doğrudan doğruya uyması tedaviyi hızlandırır. Siz de bu bağımlılığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede terapistinize başvurmalı ve destek almalısınız.
Görülme sıklığı giderek artan cinsel bağımlılık toplumsal bir sorun haline gelmek üzere. Ancak kişiler kendilerinde olabilecek bu bağımlılığı ya görmezden geliyor ya da normalleştiriyor. Her insan seks arzulayabilir. Ancak seks bağımlılığı bir arzu değil, ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Negatif sonuçları olabilecek bu bağımlılığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ya da partnerinizin seks bağımlısı olduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede psikolojik yardım almanız ve tedavi olmanız gerekir.
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