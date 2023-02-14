Felaket bölgesini saniye saniye çekti! Hatay’ı uçaktan görüntülendi... “Yanlış görmüyoruz değil mi?”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremlerin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin bölgede hayatta kalma mücadelesi de sürüyor. Bölgede artçı sarsıntılarla hasarlı binaların yıkılma riski bulunurken depremin bilançosu bir yolcu uçağından kaydedilen videoyla ortaya çıktı. Uçağın penceresinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde felaketin boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadan yapılan görüntülerde bir yolcu uçağının penceresinden kuşbakışı olarak Hatay’ı görüntüleyen bir kişinin paylaşımı gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiye akın etti.