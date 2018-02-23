Felç geçiren kadının hayatını görüntülü konuşma kurtardı

ABD’de yalnız yaşayan bir kadın kız kardeşiyle FaceTime’da video sohbet gerçekleştirirken inme geçirdi. Kadının hayatı teknoloji sayesinde kurtuldu. 58 yaşındaki kız kardeşinin konuşma bozukluğu yaşadığını ve rahatsızlandığını fark eden Sapong, Kwapong'u önce sağlığı hakkında uyardı ve ilaç almasını önerdi.

Daha sonra telefonu kapatarak 911'i arayan Aduemea Sapong, sağlık ekiplerinin kız kardeşinin yanına gitmesine sağladı.

İnme geçirdiği anlaşılan Kwapong'un erken müdahale sayesinde hayatı kurtuldu.

Doktorların ifadesine göre tam zamanında hastaneye gelen kadın, "Ablamla yaptığım görüşme esnasında, bana yüzümde bir garipliğin olduğunu, yüzümün bir kısmının kayık göründüğünü ve sesimin de hiç iyi gelmediğini söyledi. Nasıl olduğumu sorduğu zaman iyi hissettiğimi söylememe rağmen, telefonda gitgide daha kötü göründüğümü ve acilen bir yere oturarak doktoru aramamı söyledi. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, kız kardeşimle yaptığım bu telefon görüşmesi benim hayatımı kurtardı. Eğer bu görüşmeyi görüntülü olarak yapmamış olsaydım, şimdi hayatta olamayabilirdim." şeklinde konuştu.