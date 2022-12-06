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Felç geçiren yüzlerce kişi felçten saatler önce aynı içeceği içtiğini paylaştı! Ani tehdit oluşturuyor

06.12.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç, aniden gelişerek sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan inmenin riskini artıracak birçok faktör bulunuyor. Felç geçirenlerle yapılan araştırmalara göre yüzlerce insan felç geçirmeden önce aynı tehlikeli içeceği içtiğini itiraf etti.

Felç geçiren yüzlerce kişi felçten saatler önce aynı içeceği içtiğini paylaştı! Ani tehdit oluşturuyor

Dünya çapında ölüm nedenleri arasıda üçüncü sırada olan inme , her yıl milyonlarca insanı sakat bırakıyor. Zararlı alışkanlıklar felç geçirme riskinin artmasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalar zararlı alışkanlıkların bir saat içerisinde felç geçirme riskini ikiye katladığını buldu.

ARAŞTIRMA FELÇ GEÇİREN 390 KİŞİYLE YAPILDI

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Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi'ndeki Murray A Mittleman, 2010 yılında ekibiyle birlikte keşif yaptı. O sırada, "alkolün iskemik inme riski üzerindeki etkisinin, ne kadar ve ne sıklıkta içtiğinize bağlı göründüğünü" bildirdi. Çalışmanın amacı, alkol tüketiminin iskemik inme üzerine doğrudan etkisinin olup olmadığını belirlemekti. Bunun için 390 inmeli hastayla inmeden önceki günlerdeki aktiviteleri hakkında görüşülmüştür.

"HEM UZUN HEM DE KISA VADEDE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

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14 kişi felç geçirdikten sonraki bir saat içinde alkollü içki içtiğini kabul ederken, 104 kişi son 24 saat içinde içki içtiğini söyledi. Anketlere göre, geçen yıl 248 kişinin daha alkol tükettiği bildirildi. Mittleman, "Ağır içki içmeye ilişkin kanıtlar hem uzun hem de kısa vadede tutarlı, felç riskini artırıyor."dedi.

KAN PIHTILARININ OLUŞMA OLASILIĞINI ARTIRABİLİR

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Alkol içtikten hemen sonra, kan basıncındaki artışlar kan trombositlerinin daha yapışkan hale gelmesine neden olarak kan pıhtılarının oluşma olasılığını artırabilir. Alkol içmek, düzensiz kalp atışını tanımlayan atriyal fibrilasyonu da tetikleyebilir.
Durum felçler için de önemli bir risk faktörüdür ve iskemik atak riskini beş kat artırır. Bu, kalbin üst odacıkları kanı verimli bir şekilde pompalayamadığında ve kan pıhtılarının oluşmasına neden olduğunda ortaya çıkar.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR

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Bir pıhtı kalbin alt odalarına hareket ederse ve akciğerlere giden kan kaynağına giderse, ölümcül olabilir. Bu kan pıhtılaşma olayları, içtikten hemen sonra ortaya çıksa da, kanıtlar alkolün uzun vadeli riskler de oluşturabileceğini gösteriyor. İnme Derneği, "Çok fazla alkolden kaynaklanan karaciğer hasarı, karaciğerin kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olan maddeler yapmasını engelleyebilir" uyarısında bulunuyor. "Bu, beyninizdeki kanamanın neden olduğu felç geçirme riskinizi artırabilir."

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