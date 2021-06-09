Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

"TL'nin son 4 yıldaki performansı ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi öncelikle faiz ödeyebilmek. Şu anda faizleri bile ödeyemeyecek noktaya geldi. Bizim 76 milyon Euro faiz giderimiz var, o da pandemisiz bir dönemde ürettiğimiz ekonomiyle 5 aşağı, 5 yukarı aynı noktaya geliyor. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Ziraat Bankası önderliğinde bir borç yapılandırmasını devletimiz hazırladı. İlk raunda biz girmemiştik, girdiğimiz gün temerrüte düşüyorduk. Bize sunulan yapıya hizmet edemeyeceğimizi bildiğimiz için, başkana da ağır yaptırımlar vardı. Düğmeyi 'Neden başından yanlış ilikleyelim' dedik. O dönemde bunu dile getirdiğimizde, 'Devletle kavga mı ediyorsunuz' diyen diğer kulüp başkanları da aynı noktaya geldi."

"BUNA GİRMEMİZ BİZE NEFES ALDIRDI"

"Yapılandırma baştan 2+10'du ama daha sonra 2+7 yendi. 2+7'de borcun sıfırlanması söz konusu değil, anaparanın yüzde 45'i ödenmemiş olacak. 6 ay geçti, şimdi 18-20 faizleri konuşuyoruz. Ben bir bankanın yönetim kurulu başkanıyım, bu banka son 2 yıldır kredi yapılandırmalarıyla enerjisini harcıyor. Bireyler de var, şirketler de var, zamanında hepimizin kredi vermek için yarıştığı en marka değeri yüksek şirketler de var. Biz yapılandırmada süreleri uzatıyoruz, faizleri indiriyoruz, gerekiyorsa bir nebze anaparadan siliyoruz. Bizim yapılandırmaya bakarsak, devlete yine de teşekkür ediyorum ama biz pandemiden en çok etkilenen ve sıfır destek alan bir kulübüz. Bizde ne bir faiz silinmesi oldu, ne bir anaparadan indirme oldu, ne faiz oranlarında bir esneklik sağlandı. Benim alışık olduğum, müşterimiz yüzebilsin ve bir şekilde borçlarını ödesin tavizlerinin hiçbiri kulüplere verilmedi. Şikayet edebilecek durumda da değiliz, buna girmemiz bize nefes aldırdı."

"BUNLARLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

"Amatörlerde şampiyonluğa mu oynayacağız, yoksa gençlerle mi oynayacağız? Rekabet ettiğimiz her branşta final oynadık. Küme düşen kulüplerimiz yok, bazı kulüplerde voleybolda oldu, bizde olsa yer yerinden oynar. Amatörde 28-30 milyon Euro maliyetimiz var, bir şekilde bu kaynağın üretilmesi lazım. Biz kimlerle mücadele ediyoruz, devlet bankalarıyla, devlet kurumlarıyla... Baskette özel sektörün en önemli kulüplerinden biriyle, masraf yazabiliyorlar, pazarlama masrafı diyorlar, devletin kurumları kamu zararı diyebiliyor, biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin buralarda mücadele etmesi mi bu sporları yayar, sadece kamu kurumlarının mücadele etmesi mi? Fenerbahçe, voleybolda dünya şampiyonu oldu, Türkiye'deki kız voleybol okullarında veliler yer bulamaz oldu, o kadar yayıldı."



