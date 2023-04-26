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Fenomen Ala Tokel'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı! "Annesi bile tanıyamaz"

25.04.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel Instagram hesabındaki dekolteli pozları ve Youtube’daki videoları ile de sıkça dikkat çekiyor. Bir dönem Survivor’ın sevilen yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz’la gündeme gelen ünlü ismin estetiksiz halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Fenomen Ala Tokel'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı! "Annesi bile tanıyamaz"

Bir dönem Survivor 2021’de yarışan ve performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Ala Tokel sık sık Instagram’dan paylaştığı dekolteli pozları ile gündem oluyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Ala Tokel’in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

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1994 doğumlu olan Tokel’in estetiksiz haline "Annesi bile tanıyamaz", "Banu Berberoğlu gibi", "Elinden geleni yapmış", "Herkes gibi olmuş" yorumları yapıldı.

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Ünlü fenomen ilk olarak çektiği vloglar ve makyaj videoları ile beğeni kazandı. 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında bulunan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.

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2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, bir süre evli kaldıktan sonra boşandıklarını açıkladı.

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Genç fenomen, bu evliliğinin ardından Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadı.

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Ala Tokel sosyal medya

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