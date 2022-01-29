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  4. Fenomen Eylül Öztürk'ün eşi Barış Kenan Özkan altın dişleri ve milyonluk Rolls-Royce aracıyla görüntülendi

Fenomen Eylül Öztürk'ün eşi Barış Kenan Özkan altın dişleri ve milyonluk Rolls-Royce aracıyla görüntülendi

29.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci, Danla Bilic ve Enes Batur'un ardından bir başka sosyal medya fenomeni Barış Kenan Özkan da Rolls-Royce marka milyonluk arabasıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Eylül Öztürk ile evli olan Barış Kenan Özkan'ın vücudundaki dövmeler ve dişlerinin altın olması dikkat çekti.

Daha önce Selin Ciğerci, Danla Biliç ve Enes Batur gibi sosyal medya fenomenleri milyonluk araçlarıyla görüntülenmişti. Başka bir fenomen olan Barış Kenan Özkan, milyonluk otomobil ve altın dişleriyle adından söz ettirdi.
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ALTIN DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2017 yılında dünya evine girdiği Eylül Öztürk gibi sosyal medya fenomeni olan Barış Kenan Özkan, önceki gün Nişantaşı City’s’de milyonluk Rolls-Royce model aracıyla görüntülendi. Vücudundaki dövmelerle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 1991 doğumlu Barış Kenan Özkan'ın dişlerinin altın olması da gözlerden kaçmadı.

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"17 TANE GÜZELLİK MERKEZİMİZ VAR"

Eşi Eylül Öztürk ile birlikte kurdukları kozmetik şirketiyle hem yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Özkan, "Kozmetik firmamızın dışında yurt içinde 17 tane güzellik merkezimiz var. Yakın zamanda Avrupa'da da olacak" dedi.

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