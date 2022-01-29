Fenomen Eylül Öztürk'ün eşi Barış Kenan Özkan altın dişleri ve milyonluk Rolls-Royce aracıyla görüntülendi

Daha önce Selin Ciğerci, Danla Biliç ve Enes Batur gibi sosyal medya fenomenleri milyonluk araçlarıyla görüntülenmişti. Başka bir fenomen olan Barış Kenan Özkan, milyonluk otomobil ve altın dişleriyle adından söz ettirdi.



ALTIN DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2017 yılında dünya evine girdiği Eylül Öztürk gibi sosyal medya fenomeni olan Barış Kenan Özkan, önceki gün Nişantaşı City’s’de milyonluk Rolls-Royce model aracıyla görüntülendi. Vücudundaki dövmelerle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 1991 doğumlu Barış Kenan Özkan'ın dişlerinin altın olması da gözlerden kaçmadı.

"17 TANE GÜZELLİK MERKEZİMİZ VAR"

Eşi Eylül Öztürk ile birlikte kurdukları kozmetik şirketiyle hem yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Özkan, "Kozmetik firmamızın dışında yurt içinde 17 tane güzellik merkezimiz var. Yakın zamanda Avrupa'da da olacak" dedi.

