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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşanmanın ardından yeni imajını görücüye çıkarttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Esra Erol’un sunduğu evlilik programına katılarak adından söz ettiren Hanife Gürdal ve geçtiğimiz Aralık ayında evlendiği fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz boşandı. Fenomen gelin adayı boşanmanın ardından imajını yeniledi. Yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşanmanın ardından yeni imajını görücüye çıkarttı!

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başarmıştı. Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçmişti. Evlilik programlarında tessettürlü görüntüsüyle bilinen Hanife başını açmayı tercih etmişti.

2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurdu. Sevilen gelin adayı boşanmanın ardından bir kez daha imajını yeniledi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!

TEKTAŞI DİKKATLERİ ÇEKTİ

hanife gürdal yeni saç ve yüzül

9 aylık evliliğini sorumlulukların fazla olmasından dolayı bitirdiğini açıklayan Gürdal, saç rengini yeniledi. Saçlarını siyaha boyatan gelin adayı yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni saç rengiyle fotoğraf atan Gürdal, “Siyah saçlarıma geri geldim” notunu düştü. Hanife Gürdal’ın fotoğrafta tektaş takması ise takipçilerinin kafasını karıştırdı. Gelin adayı boşanmanın ardından gelebilecek eleştirilere karşı önlem olarak sosyal medya hesabını kapatmayı seçti.

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