Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşanmanın ardından yeni imajını görücüye çıkarttı!

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başarmıştı. Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçmişti. Evlilik programlarında tessettürlü görüntüsüyle bilinen Hanife başını açmayı tercih etmişti.

2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurdu. Sevilen gelin adayı boşanmanın ardından bir kez daha imajını yeniledi.

TEKTAŞI DİKKATLERİ ÇEKTİ

9 aylık evliliğini sorumlulukların fazla olmasından dolayı bitirdiğini açıklayan Gürdal, saç rengini yeniledi. Saçlarını siyaha boyatan gelin adayı yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni saç rengiyle fotoğraf atan Gürdal, “Siyah saçlarıma geri geldim” notunu düştü. Hanife Gürdal’ın fotoğrafta tektaş takması ise takipçilerinin kafasını karıştırdı. Gelin adayı boşanmanın ardından gelebilecek eleştirilere karşı önlem olarak sosyal medya hesabını kapatmayı seçti.