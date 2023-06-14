Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fenomen isim Angela White gelecekteki sevgilisine sosyal medyadan seslendi! “Kralımı arıyorum”

Fenomen isim Angela White gelecekteki sevgilisine sosyal medyadan seslendi! “Kralımı arıyorum”

14.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ünlü isim Angela White aşk orucunu bozmak istediğini sosyal medyadan yaptığı çağrıyla ilan etti. Uzun süreli bir aşk aradığını söyleyen White “Kralımı arıyorum. Kısa komik bir kral” ifadeleriyle gelecekte sevgilisinin özelliklerini anlattı.

Fenomen isim Angela White gelecekteki sevgilisine sosyal medyadan seslendi! “Kralımı arıyorum”

Instagram’da 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Angela White, uzun süredir devam eden bekarlık hayatını sona erdirmek istediğini sosyal medyadan yaptığı çağrıyla duyurdu. Twitch canlı yayınında arkadaşlarıyla birlikte havuza girdiği anları paylaşan White, sevgili adayının kısa boylu ve komik olmasını istediğini söyledi.

“DİĞERLERİYLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM”

1

38 yaşındaki Avustralyalı fenomen “Nasıl bir erkek dikkatinizi çeker?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Pek çok kadının aksine uzun boylu erkeklerin kendisine çekici gelmediğini ifade eden White, “Diğeriyle aynı fikirde değilim. Komik ve kısa boylu erkekler her zaman benim için daha cazip. Kralımı bekliyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

 Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

 Dünya Kupası’nın en seksi taraftarıydı! Minisiyle İstanbul’da...

Dünya Kupası’nın en seksi taraftarıydı! Minisiyle İstanbul’da...

 Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Haziran Çarşamba: TV yayın akışı...14 Haziran Çarşamba: TV yayın akışı...
Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdıSokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı
'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"
Anahtar Kelimeler:
Angela White fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.