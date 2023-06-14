Fenomen isim Angela White gelecekteki sevgilisine sosyal medyadan seslendi! “Kralımı arıyorum”

Instagram’da 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Angela White, uzun süredir devam eden bekarlık hayatını sona erdirmek istediğini sosyal medyadan yaptığı çağrıyla duyurdu. Twitch canlı yayınında arkadaşlarıyla birlikte havuza girdiği anları paylaşan White, sevgili adayının kısa boylu ve komik olmasını istediğini söyledi.

“DİĞERLERİYLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM”

38 yaşındaki Avustralyalı fenomen “Nasıl bir erkek dikkatinizi çeker?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Pek çok kadının aksine uzun boylu erkeklerin kendisine çekici gelmediğini ifade eden White, “Diğeriyle aynı fikirde değilim. Komik ve kısa boylu erkekler her zaman benim için daha cazip. Kralımı bekliyorum” dedi.