MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum! "Giyinmemişsin ki"

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum! "Giyinmemişsin ki"

06.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya son zamanlarda tarzı ve ürettiği içeriklerle gündeme geliyor. YouTube platformunda günlük yaşam videolarını paylaşan Sibil Çetinkaya Instagram pozuyla dikkat çekti.

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum! "Giyinmemişsin ki"

Instagram'da yüz binlerce kişi tarafından takip edilen Sibil Çetinkaya, elbisesini Instagram hesabından paylaşıp takipçilerinden fikir aldı. Beyaz elbisesiyle poz veren Sibil Çetinkaya'ya olay yorum geldi.

FENOMEN SİBİL ÇETİNKAYA'YA OLAY YORUM

Fenomen Sibil Çetinkaya beyaz elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıp takipçilerinin fikrini aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

Çetinkaya'nın bazı takipçileri, "Harika olmuşsun", "Çok güzel" tarzında yorumlar yaparken bazı takipçileri de, "Tül perdeye benziyo", "Giyinmemişsin ki" gibi yorumlarda bulundu.
Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

Tarzıyla dikkat çeken Sibil Çetinkaya zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.
Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

Katıldığı bir kutlamada siyah elbise tercih eden Çetinkaya'nın pozuna, "Panter gibisin", "Dua Lipa mısın be" tarzında yorumlar gelmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesinine olay yorum!

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir? İKuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir? İ
İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."
Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi... Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

21 yaşındaki genç ruhunu sattı! İşte fiyatı

21 yaşındaki genç ruhunu sattı! İşte fiyatı

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.