Fenomen Sibil Çetinkaya elbisesine olay yorum! "Giyinmemişsin ki"

Instagram'da yüz binlerce kişi tarafından takip edilen Sibil Çetinkaya, elbisesini Instagram hesabından paylaşıp takipçilerinden fikir aldı. Beyaz elbisesiyle poz veren Sibil Çetinkaya'ya olay yorum geldi.

FENOMEN SİBİL ÇETİNKAYA'YA OLAY YORUM

Fenomen Sibil Çetinkaya beyaz elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıp takipçilerinin fikrini aldı.

Çetinkaya'nın bazı takipçileri, "Harika olmuşsun", "Çok güzel" tarzında yorumlar yaparken bazı takipçileri de, "Tül perdeye benziyo", "Giyinmemişsin ki" gibi yorumlarda bulundu.



Tarzıyla dikkat çeken Sibil Çetinkaya zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.



Katıldığı bir kutlamada siyah elbise tercih eden Çetinkaya'nın pozuna, "Panter gibisin", "Dua Lipa mısın be" tarzında yorumlar gelmişti.





