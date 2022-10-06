Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

Seversin dizisinin yıldızı Burak Yörük'le yaşadığı aşkla hafızalarda yer edinen fenomen Sibil Çetinkaya'nın gece eğlencesinde tercih ettiği iddialı stiline yorum ve beğeni yağdı.

Bazı takipçileri Çetinkaya'nın giydiği her şeyi taşıyabildiğini söylerken, kimi ise fenomenin cesur pozlarına ''Dua Lipa sandım'' yorumunda bulundu.

Bir dönem Seversin dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük ile birlikte olan Sibil Çetinkaya'nın aldatıldığı öne sürülmüştü.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndüğünde oyunculuk yapmak istemedi ve TV8'de kamera arkasında çalıştı.

Dijital alanda içerik üretmeye başlayan fenomenin YouTube'da 300 binden fazla abonesi bulunuyor.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Çetinkaya'nın, Instagram'da ise 500 bini aşkın takipçisi var.



