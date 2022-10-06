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Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

06.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatının yanı sıra cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren fenomen Sibil Çetinkaya, bu defa örgülü büstiyeriyle olay oldu. Sibil Çetinkaya'nın göğüslerindeki yıldız detayları dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

Seversin dizisinin yıldızı Burak Yörük'le yaşadığı aşkla hafızalarda yer edinen fenomen Sibil Çetinkaya'nın gece eğlencesinde tercih ettiği iddialı stiline yorum ve beğeni yağdı.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla örttü! ''Dua Lipa sandım''

Bazı takipçileri Çetinkaya'nın giydiği her şeyi taşıyabildiğini söylerken, kimi ise fenomenin cesur pozlarına ''Dua Lipa sandım'' yorumunda bulundu.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla örttü! ''Dua Lipa sandım''

Bir dönem Seversin dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük ile birlikte olan Sibil Çetinkaya'nın aldatıldığı öne sürülmüştü.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndüğünde oyunculuk yapmak istemedi ve TV8'de kamera arkasında çalıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

Dijital alanda içerik üretmeye başlayan fenomenin YouTube'da 300 binden fazla abonesi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Çetinkaya'nın, Instagram'da ise 500 bini aşkın takipçisi var.

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

Fenomen Sibil Çetinkaya göğüs ucunu yıldızlarla kapattı! ''Dua Lipa sandım''

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Burak Yörük Dua Lipa İlayda Alişan Seversin dizisi sibil çetinkaya sosyal medya stil
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