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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla yine gündemde! Kocasını sildi

24.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince gündem oldu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Genç şarkıcı son olarak ise kocasını takipten çıkarıp tüm pozlarını sildi.

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Aydın da aynı şekilde karısıyla olan tüm pozlarını silince "Ayrıldılar mı?" sorusu gündeme geldi.

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