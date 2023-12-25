MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni evlenmişti! Her şeyi silince gündem oldu, açıklama geldi

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni evlenmişti! Her şeyi silince gündem oldu, açıklama geldi

25.12.2023 07:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp fotoğrafları silince ayrılık iddiaları beraberinde geldi. Soyadını da değiştiren Tayfur gündem olunca hemen poz ve açıklama gecikmedi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile 5 ay önce evlenmişti. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de 2.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medyadan sildi, soyadını değiştirdi. Eşinden de aynı karşılık gelince çiftin ayrıldıkları dedikoduları yayıldı.

Ekran Alıntısı

Tuğçe Tayfur ise hemen kocasıyla poz paylaşarak "Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiriceğim diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyosunuz" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Tepkileri umursamadı Noel pozları gündem oldu! "Şuursuzluk"Tepkileri umursamadı Noel pozları gündem oldu! "Şuursuzluk"
Spor salonundan paylaştı! "2023'ün en güzel sporcusu..."Spor salonundan paylaştı! "2023'ün en güzel sporcusu..."
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Tayfur sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.