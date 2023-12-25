Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni evlenmişti! Her şeyi silince gündem oldu, açıklama geldi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile 5 ay önce evlenmişti. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de 2.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medyadan sildi, soyadını değiştirdi. Eşinden de aynı karşılık gelince çiftin ayrıldıkları dedikoduları yayıldı.

Tuğçe Tayfur ise hemen kocasıyla poz paylaşarak "Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiriceğim diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyosunuz" dedi.





