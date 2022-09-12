Ferhunde Hanımlar ile tanınıyordu! Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdiğini açıkladı

Ferhunde Hanımlar'ın İsmet'i oyuncu Hülya Gülşen kendiyle ilgili bir haberi duyurdu. Hülya Gülşen, 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gülşen, zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattığını söyledi. Oyuncu paylaşımında, “16 Ağustos 2022 de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi” dedi.

Kızı Naz Çağla Irmak'la verdiği pozu yayınlayan oyuncu, “Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım” ifadelerini kullandı.



