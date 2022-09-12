MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferhunde Hanımlar ile tanınıyordu! Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdiğini açıkladı

Ferhunde Hanımlar ile tanınıyordu! Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdiğini açıkladı

12.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhunde Hanımlar, Kırgın Çiçekler ve Bizim Evin Halleri gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Hülya Gülşen, sosyal medya hesabından 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Ferhunde Hanımlar ile tanınıyordu! Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdiğini açıkladı

Ferhunde Hanımlar'ın İsmet'i oyuncu Hülya Gülşen kendiyle ilgili bir haberi duyurdu. Hülya Gülşen, 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gülşen, zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattığını söyledi. Oyuncu paylaşımında, “16 Ağustos 2022 de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi” dedi.

gfhj

Kızı Naz Çağla Irmak'la verdiği pozu yayınlayan oyuncu, “Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay olduKadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu
Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptıTarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Ferhunde Hanımlar dizisi Hülya Gülşen Irmak Oyuncu söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.