Feribottan baraj gölüne düşen muhtarın cansız bedeni bulundu

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA) - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 1 hafta önce, feribottan Keban Barajı gölüne düşen, Çukurca köyünün muhtarı Doğan Elitaş'ın (55) kıyıya 350 metre uzaklıkta ve 41 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'dan Tunceli'ye gitmek için 15 Ekim'de arabalı feribota binen, Pertek ilçesine bağlı Çukurca köyünün muhtarı Doğan Elitaş, aracından inip, üst kata çıktı. Bir süre feribotun üst katında kalan Elitaş, bilinmeyen nedenle Keban Barajı gölüne düştü. Elitaş'ın suya düştüğünü görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Tunceli ve Elazığ'da görevli AFAD ekiplerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, harekete geçti. Aynı gün muhtar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 1 haftadır sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu bugün Elitaş'ın cansız bedenini buldu. Çukurca köyünün muhtarı Doğan Elitaş'ın cesedine, kıyıdan 350 metre uzaklıkta ve 41 metre derinlikte ulaşıldı. Doğan Elitaş'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

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