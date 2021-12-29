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Ferman Akgül çocuklarının annesi Bettina Kuperman'la 10 yıl sonra evlendi

29.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi. Nikahtan sonra çektirdikleri pozları sosyal medya hesabından paylaşan Akgül, "Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik" notunu yazdı.

Ferman Akgül çocuklarının annesi Bettina Kuperman'la 10 yıl sonra evlendi

Manga’nın solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile Bodrum’da nikâh masasına oturdu.

“KISACASI BİZ EVLENDİK”

Nikah sonrası çektirdikleri pozları Instagram hesabından paylaşan Ferman Akgül, “Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bir bekleyelim diye diye on sene geçmiş. Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikâhımızı ekleyelim artık dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Ankaralısın. 26.12.2021… Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye’sine teşekkürlerimizle” notunu yazdı.

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da hukuk yüksek lisansı yapan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalışıyor.

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Ferman Akgül
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