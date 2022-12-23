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Ferman Toprak kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ünlenmişti! 2. Sayfa konuğu Ferman Toprak'ın hayatı!

23.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferman Toprak, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Seslendirdiği Hayatı Tespih Yapmışım, Tavukları Pişirmişem, Gel Barışalım Artık ve Gözüm gibi şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı, canlı yayın sebebiyle vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki, Ferman Toprak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Ferman Toprak'ın hayatı ve biyografisi...

Ferman Toprak kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ünlenmişti! 2. Sayfa konuğu Ferman Toprak'ın hayatı!

Ferman Toprak,2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 23 Aralık 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kişi Ferman Toprak hakkında arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte 2. Sayfa konuğu Ferman Toprak ile ilgili merak edilenler...

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 Adana'da doğdu.

Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. Toprak, ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş'taki Keyifli Meyhane'de sahneita'da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan "İnadına" takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.

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