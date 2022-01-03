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Feryal Gülman ve Kemal Gülman davası 8 yıldır sürüyor! "Takip edip beni aldattığını gördüm"

03.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Gülman tarafından aldatılan Feryal Gülman canlı yayına telefonla bağlanarak sekiz yıldır süren boşanma davası hakkında konuştu. Feryal Gülman açıklamasında "Eşimi kendim takip edip beni aldattığını gördüm" dedi.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman davası 8 yıldır sürüyor! "Takip edip beni aldattığını gördüm"

Feryal Gülman geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mahkemenin 60 milyon TL tazminat ödemeye mahkum ettiği Kemal Gülman ile arasında yaşananları anlattı. 'Teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak dava hakkında konuşan Feryal Gülman, hâlâ "Eşim" diye hitap ettiği Kemal Gülman’ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı.

Dava sürecinin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Feryal Gülman, sekiz yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra kendisini takip ederek ihaneti gözleriyle gördüğünü söyleyen Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söyledi.

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Feryal Gülman, "Bu süreçte oğlum ikimizin arasında bir tek kez girmedi. Baba oğluma karşı bir tutum sergiledi. Bunun nedenini çözmedik. Çocuğa karşı kırıcı oluyor. Bu tutum onu da üzüyor, benim oğlum çok üzüldü" dedi.

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