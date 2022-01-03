Feryal Gülman ve Kemal Gülman davası 8 yıldır sürüyor! "Takip edip beni aldattığını gördüm"

Feryal Gülman geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mahkemenin 60 milyon TL tazminat ödemeye mahkum ettiği Kemal Gülman ile arasında yaşananları anlattı. 'Teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak dava hakkında konuşan Feryal Gülman, hâlâ "Eşim" diye hitap ettiği Kemal Gülman’ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı.

Dava sürecinin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Feryal Gülman, sekiz yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra kendisini takip ederek ihaneti gözleriyle gördüğünü söyleyen Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söyledi.

Feryal Gülman, "Bu süreçte oğlum ikimizin arasında bir tek kez girmedi. Baba oğluma karşı bir tutum sergiledi. Bunun nedenini çözmedik. Çocuğa karşı kırıcı oluyor. Bu tutum onu da üzüyor, benim oğlum çok üzüldü" dedi.

