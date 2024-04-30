'Harry Potter kalesi' vuruldu! NATO "Daha fazla destek yolda" dedi, tansiyon daha da yükseldi

'Harry Potter kalesi' olarak adlandırılan Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) binası Rusya tarafından vuruldu. Odesa limanına düzenlenen söz konusu füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıklandı.

'HARRY POTTER KALESİ' OLARAK BİLİNİYORDU

Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu.

Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yaparken, söz konusu binanın halk arasında 'Harry Potter kalesi' olarak bilindiği belirtildi.

"CANAVARLAR, VAHŞİLER"

Odesa Belediye Başkanı Hennadii Trukhanov ise sosyal medya hesabından adeta isyan ederek “Canavarlar. Vahşiler. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum” dedi.

NATO: "DAHA FAZLA DESTEK YOLDA"

Öte yandan dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zelenski’nin ‘liderliğine ve cesaretine’ vurgu yaparak, “Liderlik ve cesaret tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmez; silah ve mühimmata da ihtiyacınız var. Ukrayna aylardır daha az Rus füzesi ve insansız hava aracı düşürdü. Rusya ise cephe hattında ilerleyebildi. Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil. Daha fazla destek yolda” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





