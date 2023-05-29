Fetih 1453 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fetih 1453 nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Fetih 1453 filmi bu akşam FOX Tv ekranlarında yer alacak. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un üstlendiği film 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi’nin yıldönümüne özel olarak yayınlanacak. Senaryosunu Atilla Engin'in kurgusunu Erkan Özekan'ın üstlendiği film İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Fetih 1453 filmi hakkında merak edilen detaylar...

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU

Sultan Mehmed, babası II. Murat'ın ölüm haberini Saruhan Sancağındayken aldı. Bu durum onu hem büyük bir keder içerisinde bırakmıştı, hem de tahtına tekrar oturmasının yolunu açmış olacaktı.

Sultan Mehmed tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Uçbeyleri ile vezirleri arasındaki siyasi husumetten bunalan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin'in ölmesinin kendisinde yarattığı derin üzüntü sebebiyle tahttan feragat ederek Mehmed'i devletin başına geçirdi. Ordu ve devlet üzerinde çok etkili biri olan Başvezir Çandarlı Halil Paşa bu durumdan hiç memnun değildi. Özellikle Sultan Mehmed'in Konstantinopolis'in mutlak suretle alınması gerektiğini söylemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Halil Paşa, Mehmed'in toyluğunu fırsat bilen Haçlıların Osmanlı topraklarını işgal etmesi ihtimali üzerine Sultan Murat'ın tahta dönmesini sağladı. Mehmed de tahttan uzaklaştırılarak Saruhan Sancağı'na gönderildi.

Fakat şimdi yeniden ve daha güçlü bir şekilde tahtına dönmüştü. Yine öncelikli hedefi Konstantinopolis'in fethedilmesiydi. O, İslam peygamberi Muhammed'in hadisinden ilham alıyordu:

“Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir!”

Bu hedefe onu götürecek her şeyi bir bir hesaplamıştı. Öncelikle gerekli hazırlıkları yapana kadar, tüm komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamalıydı. Papalık dâhil Macarlara, Sırplara, Lehlere, Cenevizlilere ve Venediklilere elçiler göndererek barış içerisinde yaşama isteği içerisinde bulunduğunu bildirdi. Gelibolu tersanesini restore ettirerek senede yüz kadırga yapılabilir hâle getirdi.

Bu sırada Doğu Roma İmparatoru Konstantinos, genç yaşından dolayı toy ve basiretsiz olduğunu düşündüğü Sultan Mehmed'e karşı elinde tutsak olan Şehzade Orhan'ı kullanmaya çalışarak ağır tahsisatlar talebinde bulunmaktaydı. Bütün amacı Sultan Mehmed'in tavizler vererek halk nezdinde iyice itibarsızlaşmasını sağlamaktı. Üstelik Sultan Mehmed de bu tavizleri veriyor, Konstantinos'un bütün isteklerini kabul ediyordu. Ancak bu durum bile sadece Sultan Mehmed'in stratejisinin bir parçasıydı.

Karamanoğulları'nın bir isyan çıkarmaya başladığının haberi alınır alınmaz Osmanlı ordusu Akşehir'e doğru yola koyuldu. Karamanoğlu İbrahim hiç beklemediği kadar kalabalık bir ordu gördü karşısında. Barış talebinde bulunmak zorunda kaldı. Ordusunun hasar almaması için Sultan Mehmed barış talebini kabul etti. Sefer dönüşünde, savaşmadıkları hâlde bahşiş isteyen bir kısım yeniçeri, padişahın otağının önünü kesince Sultan Mehmed hem cülusları dağıttı hem de firar eden askerleri bahane ederek Çandarlı Halil Paşa'nın adamı olan Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan'ı dayak cezasına çarptırarak sürgüne yolladı. Bu hadiseyle Çandarlı Halil Paşa'nın ordu üzerindeki hâkimiyetini kırdı ve ordunun yönetimini tamamen kendi ellerine geçirmiş oldu.

Edirne'ye döndükten sonra İmparator Konstantinos'a bir elçi göndererek Orhan için ödediği tahsisatı artık yollamayacağını bildirdi. Ardından, Anadolu Hisarı'nın karşısında Boğazkesen Hisarı'nın yapımını başlattı. Bu, fiili olarak Doğu Roma İmparatorluğu'na savaş açmak demekti.

Bu durum Avrupa devletlerince de fark edilmişti. Ancak Fransız ve İngilizlerin birbiriyle savaşıyor olması, Alman kralının da taht kavgalarıyla uğraşması gibi gerekçeler yüzünden Doğu Roma İmparatorluğu'na Avrupa üzerinden yardım ulaşması neredeyse imkânsızdı. Papanın birtakım girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

Tarih 2 Nisan 1453’ü gösterdiğinde, Konstantinopolis surlarının üzerindeki Doğu Roma askerleri karşılarında Sultan Mehmed ve binlerce Osmanlı askerini buldular...

FETİH 1453 OYUNCULARI

Devrim Evin - Fatih Sultan Mehmed

İbrahim Çelikkol - Ulubatlı Hasan

Dilek Serbest - Era

Recep Aktuğ - Konstantinos

Cengiz Coşkun - Giovanni Giustiniani

Erden Alkan - Çandarlı Halil Paşa

Naci Adıgüzel - Loukas Notaras

Erdoğan Aydemir - Urban

İlker Kurt - II. Murat

Sedat Mert - Zağanos Paşa

Raif Hikmet Çam - Akşemsettin

Namık Kemal Yiğittürk - Molla Hüsrev

Öner As - Molla Gürani

Mustafa Atilla Kunt - Şahabettin Paşa

Özcan Alişer - Saruca Paşa

Yılmaz Babatürk - İshak Paşa

Murat Sezal - İsa Paşa

Faik Aksoy - Karaca Paşa

Hüseyin Santur - Baltaoğlu Süleyman Paşa

Halis Bayaraktaroğlu - Kurtçu Doğan

Ali Rıza Soydan - Papa

İzzet Çivril - Kardinal Isidor

Adnan Kürkçü - Papaz Genadius

Şahika Koldemir - Gülbahar Hatun

Buminhan Dedecan - Lağımcı Mustafa

Edip Tüfekçi - Şehzade Orhan

Aslan İzmirli - Karamanoğlu İbrahim

Adnan Zaman - Menteşeoğlu İlyas

Yiğit Yarar - Yeniçeri Hüseyin

Yiğitcan Elmalı - Şehzade Bayezid

FETİH 1453 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

4 bin metrekare büyüklüğündeki dev bir alanda çekilen film, stüdyo ortamında hayata geçirildi. Rum Sarayı, Taht Odası, Edirne Sarayı gibi iç mekânlar birebir yapılarak film için hazırlandı. Osmanlı döneminde hem sarayda hem de seferde ve savaş alanlarında geçen film için farklı zamanlara ve yerlere ait birçok mekânın aslına uygun olarak tekrar yapılması gerekti. Tam 40 kişilik tasarım ekibinin emek verdiği çalışmalarda, Doğu Roma ve Edirne Sarayları'nın 3 boyutlu tasarımlarından da yararlanıldı. Konvansiyonel ve dijital tekniklerin bir arada kullanıldığı filmin ikinci etabı ise Ataköy'de yer alan TOKİ'ye ait baruthanede çekildi.



