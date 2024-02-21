Feyza Altun gözaltı anını Fatih Altaylı'ya anlattı! Savcıdan 5 dakika izin isteyip rakı koymuş

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Altun, hakimlikte işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Fatih Altaylı programında Feyza Altun ile konuşmasını aktarırken ilginç bir detayı da anlattı. Altaylı konuşmasında şunları söyledi:

"BENİM GİBİ MİNİCİK BİR KADIN İÇİN..."

"Kapı çalmış açtım dedi kapıda 15 polis bir savcı vardı dedi. Sosyal medyadan tutuklandığım gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu dedi. Buyurun demiş hepsini içeri almış polislerin... Savcı beye demiş ki o kadar kalabalığa gerek yok bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin

imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz?"



Altaylı konuşmasının devamında ise şu detayları aktardı:

"Ne gerekiyorsa yapın çekinmeyin demiş... Ben bir 5 dakika izin istedim diyor kendime diyor bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim. Sonra da gözaltına alıp ifadeye götürmüşler..."







