Feyza Altun 'Tayyargil' mesaisinde! Macunlarından kurt çıktı, Sağlık Bakanlığı'nı aradı

Dilan Polat'tan sonra gözler fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine döndü. Avukat Feyza Altun Tayyargil olarak adlandırdığı fenomen çiftin kısa sürede kavuştuğu zenginliği ve geçim kaynaklarını sorgulamaya başlayınca ortaya bazı iddialar çıktı.

Feyza Altun bu konuda paylaşımlarına devam ediyor. "Tayyargil’in daha ucuza mal edip daha pahalıya satmak için ettiği pazarlıklar geldi kulağıma. İçinde o var bu var dediği o macundan ucuz olsun diye çıkardığı içerikler ve üretim tesisini göstereceğim" diyen Altun Sağlık Bakanlığı ile de iletişime geçti.

"Sağlık Bakanlığından arandım. Bakanlığa ilettiklerimi akşam kamuoyu ile de paylaşacağım" diyen Feyza Altun Öz çiftinin sattığı macunlardan birini de paylaşarak macundan kurt çıktığını söyledi.

Altun kurt görüntüsünü paylaşarak "Yayınlayacaklarımı görünce anlarsınız affedersiniz ama kurt da çıkar b.k da yani" dedi.





