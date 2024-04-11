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Feyza Civelek'ten sonra o da dile düştü! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Cannes tarzıyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 07:47
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Geçtiğimiz gün yurt dışı başarılarını kutlamak adına Cannes'a giden Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında yer alan Feyza Civelek tarzıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. Civelek'in rol arkadaşı Ceren Karakoç'un kıyafeti de beğenilmedi.

Feyza Civelek'ten sonra o da dile düştü! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Cannes tarzıyla gündemde

Kızılcık Şerbeti dizisi 52 ülkeye birden satıldı. Bu satış başarısı Cannes’da düzenlenen partiyle kutlandı. Dizide rol alan Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Müjde Uzman da Cannes’da boy gösterdi.

Senaristin kızı ve oyuncu olan Feyza Civelek de ekiple birlikte Cannes'a gitti. Civelek'in pembe tüllü davet tarzı ise sosyal medyanın diline düştü.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek'ten sonra Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç da sosyal medyada rüküş bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün" Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün"

Nursema karakterinin canlandıran Ceren Karakoç'un altın rengi parlak kıyafeti de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

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Karakoç'un elbisesine "Hediye paketi gibi", "Neden bu kadar kötü bir seçim?", "Alüminyum folya giymiş gibi" yorumları geldi.

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