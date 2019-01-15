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Feyzioğlu ve Atalay'dan ABD Başkanı Trump'a ortak tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Feyzioğlu ve Atalay'dan ABD Başkanı Trump'a ortak tepki

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Metin Feyzioğlu, YPG'nin terör örgütü PKK'nın bir parçası olduğunu söyleyerek, "Kendi mevzuatlarında, kendi iç düzenlemelerinde bile YPG/PKK ile aynı yere bağlıdır. Bunu Türkiye'nin bir müttefikinin görmezden gelmesi son derece üzücüdür. Bu bölgede barışı ve istikrarı terör örgütleriyle işbirliği yaparak kimse sağlayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi dimdik bir istikrar öğesinin desteğini almadan bölgeye barış gelmez. Türkiye Cumhuriyetini de hiç kimse böylece ucuz tehditlerle yıldıramaz, korkutamaz. Biz devletimizin yanındayız. Terör örgütlerinin karşısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk ordusunun terör örgütlerini kahredecek gücü her zaman vardır. Bu talihsiz açıklamanın ABD'nin sorumlu devlet kurumları tarafından da paylaşılmadığına inanmak istiyorum. Ve bu açıklamayı da TÜRK-İŞ gibi ülkenin en milli kuruluşlarının başında gelen işçi örgütünde yapıyor olmaktan da büyük bir gurur taşıdığımı herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
ATALAY'DAN TEPKİ
PKK, PYD ve DEAŞ’ın terör örgütleri olduğunu vurgulayan Ergün Atalay, bu örgütlerin Türkiye'nin düşmanı olduğunu söyledi. Atalay, Trump'ın açıklamasına tepki göstererek, şunları söyledi:
"Türkiye’ye parmak sallamayı bıraksın. Bu parmak sallama bizi sıkıntıya sokmaz. Daha çok kenetleniriz biz. Onun için dünkü yaptığı açıklamayı hiç yadırgamıyorum, talihsiz bir açıklama. Zaten ben Trump gibi kafalardan da başka bir şey beklemiyorum. Onun için TÜRK-İŞ 1 milyon üyesi, 4 milyon ailesi ile beraber Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’de ülkemizin, devletimizin, güvenlik güçlerimizin dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar maddi manevi canımızla yanında olmaya devam edeceğiz."

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