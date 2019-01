Fikret Orman: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte yönetime sıkıntılı bir süreçte geldiklerini belirterek, tarihi işlere imza attıklarını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya kulübün asbaşkanı Deniz Atalay, yöneticiler Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de katıldı.

Orman, kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın çok zor bir döneminde göreve geldik. Çok sıkıntılı bir süreçti. Kıvılcım için morale ihtiyacımız vardı. Beşiktaş'ın potansiyeline güvendik ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Göreve 2012'de geldiklerinde kulübün zor durumda olduğuna değinen Orman, şunları kaydetti:

"Göreve ilk geldiğimizde gelirlerimiz ezeli rakiplerimizin gerisindeydi. O süreçte sorumluluk aldık, kimsenin kapısını çalmadan mücadele ettik ve tarihi işlere imza attık. Stadın iznini almak ve yapmak çok önemli bir olaydı. Moralimizi her zaman üst seviyede tuttuk. Çok kısa sürede stadımızı bitirdik ve orada şampiyonluk kutlamamızı yaptık. Kulübümüzün marka değerini artıran sponsorluk ve iş birliği anlaşmaları imzaladık ve 'Come to Beşiktaş' sloganıyla dünyada gündem yarattık. Şu an üç büyük kulüp içinde en az borçlu kulübüz. Rakiplerimiz arazilerini sattılar. Biz hiçbir şey satmadık."