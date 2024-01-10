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  4. Filenin Sultanları İlkin Aydın ve Elif Şahin beraber poz verdi... İddialı elbiseleri göz kamaştırdı!

Filenin Sultanları İlkin Aydın ve Elif Şahin beraber poz verdi... İddialı elbiseleri göz kamaştırdı!

10.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu ve 2024 Olimpiyatlarına birinci olarak katılım hakkı kazanan milli voleybolcularımız Elif Şahin ve İlkin Aydın beraber poz verdi. Filenin sultanlarının pozları kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Giydikleri elbiselerle göz kamaştırdılar.

Filenin Sultanları İlkin Aydın ve Elif Şahin beraber poz verdi... İddialı elbiseleri göz kamaştırdı!

Filenin Sultanları dünya sıralamasında birinci olmasının yanı sıra Avrupa, Milletler Ligi ve Olimpiyat elemelerinde şampiyonluk alarak adeta gurur kaynağımız oldu.

Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın ve Elif Şahin yakın arkadaş oldukları biliniyor. İkili yakın zamanda bir Youtube programına konuk olmuştu.

Elif Şahin bu kez 228 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından İlkin Aydın'la çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ünlü voleybolcuların giydiği elbiseler ise göz kamaştırdı.

elif ilkin aydın

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanlar içerisinde voleybolcu arkadaşları da vardı.

"Güzelliğiniz diyorum hanımlar", "En sevdiğim ikili.. Ötesi yok", "Sizi çok seviyorum" gibi yorumlar yapıldı.

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İlkin Aydın ele
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