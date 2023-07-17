Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

Filenin Sultanları yine tarih yazdı... FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı.

Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Filenin Sultanları şampiyonluklarını ise Hande Baladın'ın açtığı o şarkı ile kutladı. Başarılı voleybolcular Eypio'nun Naim şarkısıyla coştu.

Şarkının bir kısmı şöyle:



Bıraktım geldim evimi geride

Adımı aldılar, kan karıştı terime

Demişti anam bana "Buz da olsan erime"

Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omzumda dünya yükü, öyle koçum adım atıyo'm

Saçlarıma rüzgâr vuruyo'

Onlar bana isim arıyo'

Kül sandılar, alev alıyo'm...

