MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

17.07.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları şampiyonluklarını ise Hande Baladın'ın çaldığı o şarkıyla kutladı.

Filenin Sultanları yine tarih yazdı... FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı.

Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

1

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi, şampiyon oldu! 'Dünya sıralamasında bir numaraya yükseldik' Filenin Sultanları, Çin'i devirdi, şampiyon oldu! 'Dünya sıralamasında bir numaraya yükseldik'

Filenin Sultanları şampiyonluklarını ise Hande Baladın'ın açtığı o şarkı ile kutladı. Başarılı voleybolcular Eypio'nun Naim şarkısıyla coştu.

2

Şarkının bir kısmı şöyle:

3
Bıraktım geldim evimi geride
Adımı aldılar, kan karıştı terime
Demişti anam bana "Buz da olsan erime"
Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omzumda dünya yükü, öyle koçum adım atıyo'm
Saçlarıma rüzgâr vuruyo'
Onlar bana isim arıyo'
Kül sandılar, alev alıyo'm...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti! Köyde yaşıyorOyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti! Köyde yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın Filenin Sultanları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.