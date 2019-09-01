Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Dipolog şehrinden başkent Manila’ya giden 7 kişinin bulunduğu küçük bir uçağın bilinmeyen bir nedenle radarla bağlantısının kesildiği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın Laguna eyaletindeki tatil beldesi Pansol’da düştüğü ve 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot, 1 doktor, 3 hemşire, hasta ile 1 kişinin bulunduğu belirtildi.

Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği öğrenildi.

(İHA)

