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Film değil gerçek: İş insanını kelepçeleyip kaçırdılar! Gasp, darp, fidye... Gerçek polisler gelince...

14.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da film gibi gasba nefes kesen operasyon! Beyoğlu'da sahte polis üniforması giyen 4 gaspçı, Lübnanlı iş insanının evinde ağzına silah dayayarak kasasındaki 30 bin dolarını gasp etti. Sonrasında adamı darbeden gaspçılar, plastik kelepçe ve silah zoruyla adamı araca bindirip kaçırdı. Sahte polisler, adamın eşinden istedikleri fidyeyi almaya gelince polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahte polis kimliği kullanan sahte polis üniformalı 4 şahıs, olaydan birkaç gün önce Lübnan uyruklu iş insanı J.S.W.‘nin yaşadığı rezidansa geldi. Burada şahıslar, özel güvenlik görevlisi M.B.'ye iş insanının rezidansta olup olmadığı sordu. M.B.'nin iş insanının burada olmadığını söylemesi üzerine şahıslar cep telefonu numarası bırakarak rezidanstan ayrıldı. Bu süre zarfında durumdan şüphelenen M.B. şahıslara iş insanının rezidansa geldiğini söylemedi.

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AĞZINA SİLAH DOĞRULTUP GASP EDİP KAÇIRDILAR

Olaydan birkaç gün sonra rezidansa yine sahte polis üniforması ve sahte polis kimliğiyle gelen 4 şahıs, M.B. nezaretinde iş insanının bulunduğu daireye çıktı. Burada eve giren şahıslar, iş insanının darp ederek ağzına silah doğrulttu. Şahıslar ardından iş insanının kasasındaki 30 bin doları (580 bin lira), sahte olduğu gerekçesiyle poşete koyduktan sonra adamı da plastik kelepçeyle ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Gaspçılar ardından iş insanını darp ederek rezidansın otoparkına indirdikten sonra araçla kaçırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İŞ İNSANININ EŞİNİ ARAYIP FİDYE İSTEDİLER

Olayın ardından gaspçılar, iş insanının İran uyruklu eşi olan G.N.'yi arayarak fidye istedi. Bunun üzerine kadın emniyete giderek olayı ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Rezidansa giden polis ekipleri, iş insanının kaçırıldığı otomobilin güvenlik kameralarından önce plakasını tespit etti. Kiralık olduğunu belirleyen Beyoğlu polisi, aracın ise S.D. tarafından kiralandığını buldu.

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BEYOĞLU ASAYİP POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri devam eden çalışmalarda şahısların güvenlik görevlisine bıraktığı telefon numarasının da O.A.'ya ait olduğunu belirledi. Şahısların tespitinin ardından plakası bilinen araçla birlikte iki aracın siteye giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Beyoğlu polisi, araçlar rezidansın otoparkından çıkacağı esnada içerisindeki 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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NEFES KESEN OPERASYON

Gaspçıların kaçırdıkları adamı da rezidansa gelerek geri bıraktıkları öğrenildi. Üst aramalarında toplamda 650 dolar çıkan 3 gaspçı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan gaspçılar, olayı kendilerinin yaptıklarını ancak parasını gasp edip ve plastik kelepçeyle ellerini bağlayarak darp ettikleri adamdan alacaklarını olduğunu söylediği öğrenildi.

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GASPÇILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden O.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece “Yağma (gasp), “tehdit” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan H.A. ve Makedonya uyruklu O.L.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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