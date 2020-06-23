Filofobi: Aşık Olmaktan Korkuyor Musunuz?

Aşk, kimine göre dünyanın en güzel duygusu, kimine göre ise en acı duygusu. Tarihi canlıların varoluşuna kadar uzanan aşk, insana heyecan veren, dolaylı olarak kalp atışını değiştiren, mutluluk ya da üzüntü duygusunu doğurabilen bir duygu durumudur. Aşık olan insanın mutsuzluğu ise aşık olduğu kişiye kavuşamamaktır. Aşk acısı çekenler, bu durumu bilirler. Bir ayrılıktan sonra ya da platonik aşık olduktan sonra mutluluğu bulamayan kişiler "ben artık aşık olmak istemiyorum" diyerek isyan ederler. Hayatlarına giren insanlara çekinerek yaklaşırlar ve aşık olmaktan korkarlar. Peki siz de aşık olmaktan korkuyor musunuz? Eğer cevabınız "evet" ise dikkat! Bu bir filofobi başlangıcıdır. Filofobi Nedir? Bir nesneye, hayvana ya da bir duruma karşı duyulan aşırı korku ve kaygı bozukluğuna "fobi" denir. Fobiler, temelindeki sebep bulunamayan fakat tedavi edilebilen durumlardır. Aşık olmaktan korkma durumu da bir fobi olarak kabul edilir. Filofobi, aşık olmaktan korkma fobisine verilen addır. Filofobinin temel sebepleri, bilimsel olarak bilinememektedir. Fakat genel kanı, filofobiye ayrılığın, derin üzüntünün ve psikolojik durumun sebebiyet verdiğidir. Aşık olmasına rağmen sevgilisinden, nişanlısından ya da eşinden ayrılan kişiler, yaşadığı aşk acısı sonucunda tekrar üzülmekten korkarlar ve filofobi ortaya çıkar. Gerçek sebebi bilinmese de filofobinin tedavisi vardır ve tedavi olmayan kişilerin arkadaşlarından ve ailelerinden uzaklaştıkları, sosyal çevreleri ile iletişim kuramadıkları gözlemlenmiştir.

Filofobi Belirtileri Filofobinin belirtileri, aslında günlük hayatta yapılan bazı davranışlar ve alınan kararlardır. Mesela şu an yalnızsanız ve yeni bir ilişkiye başlamak istemiyorsanız bu olası bir filofobi belirtisidir. Yaşadığınız aşk acısının ardından ya da herhangi başka bir sebeple yeni bir ilişkiye başlamaktan çekinmek filofobi belirtisidir. Yeni bir insanla tanışıp onunla zaman geçirdikçe ona bağlanırsınız. Eğer bu yakınlıktan dolayı endişeliyseniz bu da bir filofobi belirtisidir ve siz bir filofobik adayısınızdır. İlerlemiş bir filofobinin belirtileri ise sizi yalnızlığa iter. Bir insanla aşık olacak kadar yakınlaşmak bir yana selamlaşmaktan bile korkabilirsiniz. Çünkü çevrenizdeki her karşı cinse aşık olma ihtimaliniz vardır ve kimseyle yakınlaşmak istemezsiniz. Sonuç olarak bir ayrılık yaşadıktan sonra "ben artık aşık olmayacağım" diyorsanız bu bir karar değil, filofobi belirtisidir. En belirgin filofobi belirtileri ise şunlardır: Aşk konularında endişeli ve sinirli olmak

Evlilikten ve düğünlerden kaçmak

Çiftlerin bulunduğu ortamlardan kaçmak

Hislerini bastırmak

Aşık olma ihtimaline karşı dış dünyadan uzaklaşmak

İleri seviyede filofobik olan kişiler aşk ve romantizm gibi konulardan bahsedildiği zamanlarda baş dönmesi, bayılma hissi ve terleme gibi fiziksel belirtiler gösterebilirler. Filofobi Nasıl Yenilir? Filofobi, pek çok fobi gibi psikolojik tedavi ile yenilebilen bir hastalıktır. Geliştirilen farklı yöntemler ile hayatın tadını kaçıran bu kaygı bozukluğundan kurtulabilirsiniz. Filofobiyi yenebileceğiniz üç farklı tedavi yöntemi vardır.