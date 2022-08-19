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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine gündemde! Erkek arkadaşıyla yakınlaştığı dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

19.08.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gittiği partilerle gündemden düşmeyen Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede ülke gündemine oturdu. Öte yandan genç Başbakan Marin, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine gündemde! Erkek arkadaşıyla yakınlaştığı dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

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Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

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Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

MARİN'İN YENİ DANS GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Başbakan Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı. Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Başbakan Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

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Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu. (AA)

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Finlandiya Sanna Marin
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