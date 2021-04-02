Fiorentina'dan Fatih Terim'e transfer teklifi

Fiorentina'da yeniden Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı. Mor Menekşeler, Cesare Prandelli'nin kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine Giuseppe İachini'yi getirme kararı almıştı.Ancak Prandelli öncesinde de görev yapan İachini'nin geçici olarak takımın başında yer alacağı belirtilirken İtalyan basını, adaylar arasında Fatih Terim'in başı çektiğini sayfalarına taşıdı.2019 yılında Fiorentina'yı satın alan ABD'li iş adamı Rocco Commisso'nun, taraftarların ısrarının da etkisiyle tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

SÜRESİ DOLUYOR

Cengiz yönetimi, bu mayıs ayında bitecek görev sürelerini de düşünerek Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre bu sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın yeni yönetimi ve Terim'in opsiyon için nasıl bir karar vereceği merak konusu.

ÇOK İSTİYORLAR

Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında Fiorentina'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.