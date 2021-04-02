Fiorentina'dan Fatih Terim'e transfer teklifi

Fiorentina'da yeniden Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı. Mor Menekşeler, Cesare Prandelli'nin kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine Giuseppe İachini'yi getirme kararı almıştı.Ancak Prandelli öncesinde de görev yapan İachini'nin geçici olarak takımın başında yer alacağı belirtilirken İtalyan basını, adaylar arasında Fatih Terim'in başı çektiğini sayfalarına taşıdı.2019 yılında Fiorentina'yı satın alan ABD'li iş adamı Rocco Commisso'nun, taraftarların ısrarının da etkisiyle tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.
Cengiz yönetimi, bu mayıs ayında bitecek görev sürelerini de düşünerek Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre bu sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın yeni yönetimi ve Terim'in opsiyon için nasıl bir karar vereceği merak konusu.
Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında Fiorentina'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.
Fiorentina, Serie A'da bu sezon umduğunu bulamadı. Çıktığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Milan yenilgisinin ardından 29 puanla 14. sırada kendisine yer bulabilen Mor Menekşeler, yeni hocasıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, eski takımı Fiorentina'nın gündemine geldiğinden bahsedilen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve AS Roma'nın ilgilendiği Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio, ''Fatih Terim, Fiorentina'da harika anılara sahip. Floransa'da her zaman saygın bir insan. Fiorentina için her zaman düşünülecek bir teknik adam; çünkü başarılı oldu. Ama şu anda yeni dönem için Fiorentina'nın gündeminde olduğu konusunu teyit edemedim. Fiorentina, yeni bir sportif direktör ve yeni bir futbol ekibi kuracak. Yeni futbol yöneticilerinin düşüncesi Fiorentina'nın yeni teknik direktörünün kim olacağını belirleyecek. Sarri'yi düşündüler; ama Sarri kabul etmedi. Durum bu; Fatih Terim Fiorentina için her zaman önemli; ama şu anda somut bir gelişme yok'' dedi.
Inter ve Roma'nın gündeminde olduğundan bahsedilen Uğrucan Çakır için ise ''Gerçekten çok yetenekli bir kaleci. İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkâtle takip ettiğini biliyorum. AS Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Interi İtalya'dan bir takımla ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur'' şeklinde konuştu.
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