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Fiorentina'dan Fatih Terim'e transfer teklifi

02.04.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da gündem teknik direktör Fatih Terim... Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Fiorentina'dan Fatih Terim'e transfer teklifi

Fiorentina'da yeniden Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı. Mor Menekşeler, Cesare Prandelli'nin kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine Giuseppe İachini'yi getirme kararı almıştı.Ancak Prandelli öncesinde de görev yapan İachini'nin geçici olarak takımın başında yer alacağı belirtilirken İtalyan basını, adaylar arasında Fatih Terim'in başı çektiğini sayfalarına taşıdı.2019 yılında Fiorentina'yı satın alan ABD'li iş adamı Rocco Commisso'nun, taraftarların ısrarının da etkisiyle tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

SÜRESİ DOLUYOR

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Cengiz yönetimi, bu mayıs ayında bitecek görev sürelerini de düşünerek Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre bu sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın yeni yönetimi ve Terim'in opsiyon için nasıl bir karar vereceği merak konusu.

ÇOK İSTİYORLAR

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Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında Fiorentina'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.

LİGDE 14. SIRADA

Fiorentina, Serie A'da bu sezon umduğunu bulamadı. Çıktığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Milan yenilgisinin ardından 29 puanla 14. sırada kendisine yer bulabilen Mor Menekşeler, yeni hocasıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI

Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, eski takımı Fiorentina'nın gündemine geldiğinden bahsedilen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve AS Roma'nın ilgilendiği Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bilgiler verdi.

FATİH TERİM'İN FLORANSA'DA BÜYÜK BİR SAYGINLIĞI VAR

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio, ''Fatih Terim, Fiorentina'da harika anılara sahip. Floransa'da her zaman saygın bir insan. Fiorentina için her zaman düşünülecek bir teknik adam; çünkü başarılı oldu. Ama şu anda yeni dönem için Fiorentina'nın gündeminde olduğu konusunu teyit edemedim. Fiorentina, yeni bir sportif direktör ve yeni bir futbol ekibi kuracak. Yeni futbol yöneticilerinin düşüncesi Fiorentina'nın yeni teknik direktörünün kim olacağını belirleyecek. Sarri'yi düşündüler; ama Sarri kabul etmedi. Durum bu; Fatih Terim Fiorentina için her zaman önemli; ama şu anda somut bir gelişme yok'' dedi.

UĞURCAN'I ROMA TRANSFER EDEBİLİR

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Inter ve Roma'nın gündeminde olduğundan bahsedilen Uğrucan Çakır için ise ''Gerçekten çok yetenekli bir kaleci. İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkâtle takip ettiğini biliyorum. AS Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Interi İtalya'dan bir takımla ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur'' şeklinde konuştu.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hayatta inanmam :) hele Pirlonun hakkında söylediklerinden sonra. Hagi sayesinde bir UEFA kupası aldı balon gibi şişti kendi başarısı gibi. Aşırı egolu biri olduğunu düşünüyorum. Sahte kabadayı.
2011’de Fenerbahçeye kumpas kurdular Fatih Terim hemen Galatasaray’a Zıpladı Fenerbahçe düştüğü yerden kendi gücüyle kalktın Fatih terim kaçar kaçacak kaçacak
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