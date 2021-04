Fiorentina'dan Fatih Terim'e transfer teklifi

Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında Fiorentina'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.

LİGDE 14. SIRADA

Fiorentina, Serie A'da bu sezon umduğunu bulamadı. Çıktığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Milan yenilgisinin ardından 29 puanla 14. sırada kendisine yer bulabilen Mor Menekşeler, yeni hocasıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI

Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, eski takımı Fiorentina'nın gündemine geldiğinden bahsedilen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve AS Roma'nın ilgilendiği Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bilgiler verdi.

FATİH TERİM'İN FLORANSA'DA BÜYÜK BİR SAYGINLIĞI VAR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio, ''Fatih Terim, Fiorentina'da harika anılara sahip. Floransa'da her zaman saygın bir insan. Fiorentina için her zaman düşünülecek bir teknik adam; çünkü başarılı oldu. Ama şu anda yeni dönem için Fiorentina'nın gündeminde olduğu konusunu teyit edemedim. Fiorentina, yeni bir sportif direktör ve yeni bir futbol ekibi kuracak. Yeni futbol yöneticilerinin düşüncesi Fiorentina'nın yeni teknik direktörünün kim olacağını belirleyecek. Sarri'yi düşündüler; ama Sarri kabul etmedi. Durum bu; Fatih Terim Fiorentina için her zaman önemli; ama şu anda somut bir gelişme yok'' dedi.