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Fırça mı, sünger mi? Tercihiniz süngerse mutlaka okuyun

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşık makinesini çok sık kullanmamıza rağmen bazen elde yıkamamız gereken bulaşıklar da olabiliyor bu yüzden sık sık bulaşık süngeri ya da fırçası kullanıyoruz. Bu her gün oldukça sıkıcı ama yapılması gereken şeylerden biri. Peki bunu yaparken bulaşık fırçası mı yoksa sünger mi tercih ediyorsunuz?

Fırça mı, sünger mi? Tercihiniz süngerse mutlaka okuyun

Bulaşıklarımızı çok daha derinlemesine temizlediği için genellikle sünger kullanmayı tercih ediyoruz. Ayrıca süngerle ovmak, bulaşık fırçasıyla yapmaktan çok daha etkili. Ama sünger kullanmak sağlık açısından güvenilir mi?

SÜNGER BAKTERİ ÜRETİYOR

Bulaşık fırçası veya sünger kullanmak arasında hiçbir fark olmadığını düşünebilirsiniz; bulaşıklarınızı temizlemek söz konusu olduğunda ikisi de aynı işi yapar. Görünüşe göre ikisi arasında oldukça büyük bir fark var! Sünger, her tür bakteri için mükemmel bir üreme alanıdır, özellikle de bulaşıkları yıkadıktan sonra onu düzgün bir şekilde sıkmadığınızda. Öte yandan, bir fırça çok daha hızlı kurur ve bu da bakterilere çoğalma şansı vermez.

Eğer hala sünger kullanmayı tercih ediyorsanız en azından düzenli olarak değiştirdiğinizden veya sıcak su ve çamaşır suyu ile temizlediğinizden emin olun.

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