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Fırınlar yüzünden sağlığınız tehlikede olabilir! Eğer bu şekilde...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlerin olmazsa olmazı fırınlar, yüksek ısı sayesinde kek, börek ve yemeklerin pişirmesi ve ısıtılması için dizayn edilmişlerdir. Fırına sürdüğünüz mis gibi kekler, lezzetli börekler piştikçe iştah kabartan kokular gelir. Ancak pişirme işlemi sonrası fırının içine dökülen yemek kalıntılarını düzenli olarak temizlemeyi unutmamalısınız.

Fırınlar yüzünden sağlığınız tehlikede olabilir! Eğer bu şekilde...

Ev temizliğinin en yorucu bölgesi tartışmasız mutfaktır. Yiyeceklerin çıktığı mutfaklarda dip köşe temizlik çok önemlidir. Bakteri ve mikropların ürememesi için düzenli olarak mutfak temizliği yapılmalıdır. Mutfakta sağlığınızı tehlikeye atmamak için sık sık temizlemeniz gereken en önemli aletlerden biri ise fırınlardır. Fırın temizliği hem sağlığımız için hem de fırına sürdüğünüz hamur işleri ve yemeklerin lezzetli olması için çok önemlidir. İşte fırın temizliği yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

FIRIN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Fırın temizliği doğal ürünlerle de yapılabilir. Hatta kimyasallarla dolu mutfak temizleyicileri yerine doğan fırın temizleyicilerini tercih edebilirsiniz.

FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL ÜRÜNLER

Temizlik ürünlerinin birçoğunun içerisinde bulunan amonyak, fırın temizliğinde size kolaylık sağlar. Güçlü bir temizleyici olan amonyak ile fırınınızı temizlerken yapmanız gereken adımlar şu şekildedir:

  • Yeterli boyuttaki bir kap içerisinde 2 bardak su ile yarım su bardağı amonyağı karıştırın.
  • Fırın teli ve termometreyi dışarı alarak fırınınızın her yüzeyine bu karışımı sürün.
  • Fırın telini mutfak lavabosunda temizleyebilirsiniz.
  • Tüm yüzeylere amonyaklı karışımı sürdükten sonra fırınınızın kapağını kapatın.
  • Birkaç saat fırını kapağı kapalı şekilde bekletin.
  • Amonyağın çözücü yapısı fırın içerisindeki eski pişirme işlemlerinden kalan yağı ve yanık yerleri çözecektir.
  • Biraz bekledikten sonra ılık bir bez ile tüm yüzeyleri silebilirsiniz.

SİRKE VE SABUN YARDIMI İLE FIRIN CAMLARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Oldukça ekonomik ve doğal bir temizleme aracı olan sirkeyi fırınınızı derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz. Fırın camlarınızda sıcaklıktan ve besinlerden kaynaklı lekeler oluşabilir. Bu lekeler mutfağınızın genel görüntüsünde olumsuz bir hava yaratır. Sabun ve sirke yardımı ile fırını temizleme işleminizi şu adımları takip ederek etkili bir şekilde yapabilirsiniz:

  • Bir karıştırma kabı içerisinde eşit ölçülere sahip sirke ve suyu karıştırın.
  • Elde ettiğiniz bu karışımın içine rendelenmiş sabun veya sıvı sabun ekleyin.
  • Yağ sökücü özelliğinden yararlanmak için karbonatı bu karışıma diğer malzemeleri eklediğiniz gibi ilave edin ve karıştırın.
  • Bu karışımı hazırlayarak bir nevi kendi deterjanınızı oluşturmuş olursunuz.
  • Bir sünger yardımı ile tüm yüzeylere bu karışımı sürün ve temizleyin.
  • Temizleme işlemini yapmadan önce içerisindeki fırın telini dışarı çıkarın.
  • Tüm yüzeyleri temizledikten sonra nemli bir bez ile her yeri iyice silin.
  • Bunu yaparak son bir kez üzerinden geçmiş ve daha parlak yüzeyler elde etmiş olursunuz.
  • Fırın telinizi de mutfak lavabonuzda bu karışım ile rahatça temizleyebilirsiniz.
  • Bu yöntemlerden yararlanarak hem ekonomik çözümler bulmuş olursunuz hem de fırınınızı kirlerden arındırırsınız.

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