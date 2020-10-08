Fırınlar yüzünden sağlığınız tehlikede olabilir! Eğer bu şekilde...

Ev temizliğinin en yorucu bölgesi tartışmasız mutfaktır. Yiyeceklerin çıktığı mutfaklarda dip köşe temizlik çok önemlidir. Bakteri ve mikropların ürememesi için düzenli olarak mutfak temizliği yapılmalıdır. Mutfakta sağlığınızı tehlikeye atmamak için sık sık temizlemeniz gereken en önemli aletlerden biri ise fırınlardır. Fırın temizliği hem sağlığımız için hem de fırına sürdüğünüz hamur işleri ve yemeklerin lezzetli olması için çok önemlidir. İşte fırın temizliği yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

FIRIN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Fırın temizliği doğal ürünlerle de yapılabilir. Hatta kimyasallarla dolu mutfak temizleyicileri yerine doğan fırın temizleyicilerini tercih edebilirsiniz.

FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL ÜRÜNLER

Temizlik ürünlerinin birçoğunun içerisinde bulunan amonyak, fırın temizliğinde size kolaylık sağlar. Güçlü bir temizleyici olan amonyak ile fırınınızı temizlerken yapmanız gereken adımlar şu şekildedir:

Yeterli boyuttaki bir kap içerisinde 2 bardak su ile yarım su bardağı amonyağı karıştırın.

Fırın teli ve termometreyi dışarı alarak fırınınızın her yüzeyine bu karışımı sürün.

Fırın telini mutfak lavabosunda temizleyebilirsiniz.

Tüm yüzeylere amonyaklı karışımı sürdükten sonra fırınınızın kapağını kapatın.

Birkaç saat fırını kapağı kapalı şekilde bekletin.

Amonyağın çözücü yapısı fırın içerisindeki eski pişirme işlemlerinden kalan yağı ve yanık yerleri çözecektir.

Biraz bekledikten sonra ılık bir bez ile tüm yüzeyleri silebilirsiniz.

SİRKE VE SABUN YARDIMI İLE FIRIN CAMLARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Oldukça ekonomik ve doğal bir temizleme aracı olan sirkeyi fırınınızı derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz. Fırın camlarınızda sıcaklıktan ve besinlerden kaynaklı lekeler oluşabilir. Bu lekeler mutfağınızın genel görüntüsünde olumsuz bir hava yaratır. Sabun ve sirke yardımı ile fırını temizleme işleminizi şu adımları takip ederek etkili bir şekilde yapabilirsiniz: