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Fişini çekiyor! Google bir hizmetini daha kapatıyor: Flaş karar...

05.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, bir hizmetinin daha fişini çekiyor. Yazılım devi, yemek siparişi verme, sinema bileti satın alma gibi konularda kolaylık sağlayan Duplex on the Web hizmetini kullanımdan kaldırıyor. Duplex on the Web ve etkinleştirdiği tüm otomasyon özellikleri bu aydan itibaren artık desteklenmeyecek. Konu hakkında bir Google sözcüsü de açıklama yaptı.

Fişini çekiyor! Google bir hizmetini daha kapatıyor: Flaş karar...

Google, Duplex on the Web kararıyla gündemde. Yazılım devi yemek siparişi verme, sinema bileti satın alma ve daha fazlasını basitleştiren Duplex on the Web'i kapatıyor. Bir Google destek sayfasındaki yer alan nota göre, Duplex on the Web ve etkinleştirdiği tüm otomasyon özellikleri bu aydan itibaren artık desteklenmeyecek.

GOOGLE DUPLEX ON THE WEB'İN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Söz konusu notta, "Duplex on the Web kullanımdan kaldırılmıştır ve Aralık 2022 itibarıyla artık desteklenmeyecektir. Duplex on the Web tarafından etkinleştirilen hiçbir otomasyon özelliği bu tarihten sonra desteklenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Google

(Fotoğraf kaynağı: Google)

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir Google sözcüsünden de Duplex on the Web kararıyla ilgili bir açıklama geldi. TechCrunch'a e-posta yoluyla yapılan açıklamada sözcü, "Duplex deneyimini geliştirmeye devam ederken, kullanıcılardan ve geliştiricilerden onu nasıl daha iyi hale getirebileceğimize dair duyduğumuz geri bildirimlere yanıt veriyoruz" dedi.

Herkes yıllardır bekliyor ama... Herkes yıllardır bekliyor ama...

Duplex on the Web ortaklarının kapatmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için bilgilendirildiğini belirten sözcü açıklamasının devamında, "Bu yılın sonuna kadar Duplex on the Web'i kapatacağız ve tamamen insanlara her gün en çok yardımcı olan Duplex ses teknolojisinde yapay zeka geliştirmeleri yapmaya odaklanacağız." diye konuştu.

Google, Duplex teknolojisinin bir sonucu olan Duplex on the Web'i 2019 Google I/O geliştirici konferansında tanıtmıştı.

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