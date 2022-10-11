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Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Mutfağınıza sağlık ve lezzet getirecek Tefal airfryer indirimde

11.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağınıza pratiklik, yemeklerinize lezzet ve sağlık katacak teknoloji harikası bir ürünle tanışmaya ne dersiniz? Son yılların mutfaktaki en gözde ürünlerinden yağsız fritözler bir diğer deyişle airfryerlar kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kapsamında kalitesi ve tasarımıyla göz dolduran Tefal Airfryer büyük indirimle satışta! Bakmadan geçmeyin!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Mutfağınıza sağlık ve lezzet getirecek Tefal airfryer indirimde

Mutfakta geçirilen zamanı azaltan, yağ derdine son veren, az yağ ile çok leziz yemekler pişirmenizi sağlayan yeni nesil yağsız fritözler mutfakların yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Bir kez kullananın vazgeçemediği bu teknoloji harikası cihazlar, hem yemek yapmayı kolaylaştırıyor hem de yemeklerinizi daha sağlıklı ve lezzetli hâle getiriyor. Siz de mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday bir airfryer ile tanışmak isterseniz doğru yerdesiniz. Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kapsamında indirimde olan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic XL Yağsız Fritöz Airfryer'a mutlaka bir şans vermelisiniz.

Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic XL Yağsız Fritöz Airfryer (4,2 Litre Kapasite)

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Piyasadaki en sevilen airfryer modellerinden biri olan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air Fryer; 4,2 litre kapasitesi, hava ile kızartma ve ızgara seçeneği ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. İkisi bir arada teknoloji sunan cihaz, aynı zamanda ekstra çıtır teknolojisi ile öne çıkıyor. Çok az yağ ile çıtır çıtır sonuçlar sunan Tefal marka yeni nesil fritöz; ızgara teknolojisi ile yumuşak sulu etler veya sebzelerin hazırlanmasında döküm alüminyum görevini üstleniyor. 80 ile 200 derece arasında yüksek hassasiyetli ısı kontrolü sağlayan ürün, otomatik uyarı ve 60 dakikalık zamanlayıcısı ile yemekleri klasik bir fırından %49 daha hızlı pişiriyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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