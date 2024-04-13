Flört gurusunun sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! "Evlilik kadınlara mutluluk getirmiyor"

Sosyal medyadan verdiği ikili ilişkilere dair tavsiyeler sayesinde 'flört gurusu' lakabını kazanan Jana Hocking kadınların erkeklere kıyaslandığında evlilikten daha büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Herkesin evlilik için yaratılmadığını ve toplumsal olarak tek eşliliğin insanlara dayatıldığını ifade eden Hocking, "Hayvanlar aleminde bile tek eşlilik garanti edilmez. Aslında memeliler arasında türlerin sadece %9'u tek eşlidir ve primatlar arasında sadece %29'u öyledir. demek istediğimi kanıtlayın biyolog ve evrimsel psikolog David P. Barash , Out of Eden adlı kitabında tek eşliliğin insanlara doğal olarak gelip gelmediğini soruyor; toplum neden bunda ısrar ediyor? Evlilik kadınlara mutluluk getirmiyor" ifadelerini kullandı.







