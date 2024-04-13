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    4. Flört gurusunun sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! "Evlilik kadınlara mutluluk getirmiyor"

    Flört gurusunun sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! "Evlilik kadınlara mutluluk getirmiyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 14:13
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    Kadınların evlenme fikrinden hoşlandığı düşünülüyor ancak bir flört uzmanı her kadının evliliğe sıcak bakmadığını söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medyadan ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Jana Hocking tezini bir adım daha ileriye götürerek evliliğin kadınlara mutluluk getirmediğini söyledi.

    Sosyal medyadan verdiği ikili ilişkilere dair tavsiyeler sayesinde 'flört gurusu' lakabını kazanan Jana Hocking kadınların erkeklere kıyaslandığında evlilikten daha büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

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    Herkesin evlilik için yaratılmadığını ve toplumsal olarak tek eşliliğin insanlara dayatıldığını ifade eden Hocking, "Hayvanlar aleminde bile tek eşlilik garanti edilmez. Aslında memeliler arasında türlerin sadece %9'u tek eşlidir ve primatlar arasında sadece %29'u öyledir. demek istediğimi kanıtlayın biyolog ve evrimsel psikolog David P. Barash , Out of Eden adlı kitabında tek eşliliğin insanlara doğal olarak gelip gelmediğini soruyor; toplum neden bunda ısrar ediyor? Evlilik kadınlara mutluluk getirmiyor" ifadelerini kullandı.

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