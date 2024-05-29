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    4. Flört uzmanından kafa karıştıran açıklama! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum ama basit bir şey onlara olan inancımı geri getirdi"

    Flört uzmanından kafa karıştıran açıklama! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum ama basit bir şey onlara olan inancımı geri getirdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 11:50
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    Sosyal medyadan yaptığı ikili ilişkilere yönelik paylaşımları sayesinde flört uzmanı olarak kabul edilen Jana Hocking, bir an hayatını değiştirene kadar erkeklerden vazgeçmek üzere olduğunu söyleyince dikkatleri üzerine çekti. Romantik ilişkilerinde umutsuzluğa kapıldığı anda Hocking, erkeklerin kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddete karşı çıkan tavrını görerek kendisini iyi hissettiğini belirtti.

    İlişki uzmanı Jana Hocking sosyal medyadan yaptığı paylaşımında öfkeli erkek türünün kadınlar için tehlike oluşturduğunu söylemişti. Söylemlerinin ardından sosyal medya üzerinden kendisine pek çok erkeğin mesaj gönderdiğini dile getiren Hocking, "Erkekler yorum bölümünü ve DM'lerimi mesajla doldurdular. Birçoğu bu kadın düşmanı söylemlerden yorulduklarını ve kadınların böyle düşünebileceğinden dehşete düştüklerini paylaştı. Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum ama basit bir şey onlara olan inancımı geri getirdi" dedi.

    Mesajları okuduğunda biraz duygusallaştığını dile getiren Hocking, yardımcı olmak isteyen erkeklere kadınlarla birlikte protestolara katılmalarını ve bu korkunç davranışlara sırtlarını dönmeyi bırakmalarını söyledi.

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    sosyal medya ilişki sorunları
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