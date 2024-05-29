Flört uzmanından kafa karıştıran açıklama! "Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum ama basit bir şey onlara olan inancımı geri getirdi"

İlişki uzmanı Jana Hocking sosyal medyadan yaptığı paylaşımında öfkeli erkek türünün kadınlar için tehlike oluşturduğunu söylemişti. Söylemlerinin ardından sosyal medya üzerinden kendisine pek çok erkeğin mesaj gönderdiğini dile getiren Hocking, "Erkekler yorum bölümünü ve DM'lerimi mesajla doldurdular. Birçoğu bu kadın düşmanı söylemlerden yorulduklarını ve kadınların böyle düşünebileceğinden dehşete düştüklerini paylaştı. Erkeklerden neredeyse vazgeçiyordum ama basit bir şey onlara olan inancımı geri getirdi" dedi.

Mesajları okuduğunda biraz duygusallaştığını dile getiren Hocking, yardımcı olmak isteyen erkeklere kadınlarla birlikte protestolara katılmalarını ve bu korkunç davranışlara sırtlarını dönmeyi bırakmalarını söyledi.