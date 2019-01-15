Flörtü sevgiliye çevirmenin yolları

Öncelikle ilişkideki tanımları netleştirmek gerekir. Flört ne demek? Sevgili olabilmek ne demek? Flört çok yakın duygusal arkadaşlık demektir. Sevgililik ise sevgi duyulan aşık olunan kişi ile yaşanan ilişkidir. Yani sevgililik ilişkinin isminin konmuş halidir. Günümüzde de bu konu ile ilgili birçok şey yazılmıştır ve insanlar birbirlerine kendi deneyimlerini aktarır. Diğer bir deyişle taktik verirler. TAKTİK HER ŞEY Mİ? Bu tarz taktiklerden uzak durmak atılması gereken en önemli adımlardan biri. Bazen insanlar birileri ile birlikte olabilmek için etraftan duydukları tavsiyelerle hareket etmek isterler. Kendilerinden daha tecrübeli bir arkadaş ya da ilişki deneyimleri olan akranların hareketleri ile karar verirler. Bazen de içlerinden gelen şeyi yaparlar. Bu da dışarıdan bakıldığında tutarsız görünür. Bazen kendi gibi bazen başkasının tavsiyesi ya da duyulan taktiklerle hareket etmek gibidir. YALNIZ KALABİLME KAPASİTENİZE BAĞLI Doğru ve sağlıklı bir ilişkiye başlamak yalnız kalabilme kapasitenize bağlıdır. İlişkiniz olmadığı dönemlerde yalnız olabilmenin korkulacak bir duygu olmadığını keşfedin ve yalnızlığınızla barışın ki ilişkiniz olduğunda yalnız kalmamak adına karşı tarafa fazla yapışma davranışları göstermeyin.

“Ya bu ilişki devam eder yada ben sonsuza kadar yalnız olacağım”, “onun gibi birini bulamayacağım” düşüncesi yani ya hep ya hiç düşüncesi sizi zora sokar. Bu sebeple “ya hep ya hiç düşüncenizden” kurtulun. Bazı insanlar yalnızlığı ile barışık değildir. Yalnız kalmaktan korktuğu için yada yalnız kalabilme kapasiteleri daha az olduğu için ilişkide olmak isterler. Ancak bu durum ilişkilere başlarken karşı tarafta baskı hissi oluşturabilir. İster istemez bir anda hayatının bütünü olmuş gibi davranırlar. SAKİN KALMAKTA FAYDA VAR Bu davranış tarzından karşıdaki kişinin gözü korkabilir ve uzaklaşabilir. Flört döneminden sevgili olabilmeye geçerken en azından bu noktada daha sakin kalmakta fayda vardır. Aceleci olmayın. Bu dönemde insanların kafaları karışık olabilir. Kararlı olmak güzeldir ancak yapışmak yada fazla ilgi göstermek uzaklaşmalara neden olur.

Bahsettiğim kararlı olma hali ile boğma hali farklıdır. Kararlı olmak ilişkiye hazır olduğunuzu ve karşınızdaki kişiyi beğendiğiniz anlamındadır. Üstüne fazla düşmek, olmazsa olmaz mesajı vermek durumu değildir. Bu noktada kararlı olurken bu hususlara dikkat edin.