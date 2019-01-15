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Flörtü sevgiliye çevirmenin yolları

Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu
AŞK HABERLERİ  | 14.01.2019 18:07 | Son Güncelleme

İlişkilerde flört seviyesini bir türlü atlatamıyor musunuz? Oyunda daha henüz sevgili olamadan hep kaybeden taraf mı oluyorsunuz? İşin esprisi bir yana belki de bu problemi yaşayan birçok insan için Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu oldukça faydalı bilgiler verdi.

Flörtü sevgiliye çevirmenin yolları

Öncelikle ilişkideki tanımları netleştirmek gerekir. Flört ne demek? Sevgili olabilmek ne demek? Flört çok yakın duygusal arkadaşlık demektir. Sevgililik ise sevgi duyulan aşık olunan kişi ile yaşanan ilişkidir. Yani sevgililik ilişkinin isminin konmuş halidir. Günümüzde de bu konu ile ilgili birçok şey yazılmıştır ve insanlar birbirlerine kendi deneyimlerini aktarır. Diğer bir deyişle taktik verirler.

TAKTİK HER ŞEY Mİ?

Bu tarz taktiklerden uzak durmak atılması gereken en önemli adımlardan biri. Bazen insanlar birileri ile birlikte olabilmek için etraftan duydukları tavsiyelerle hareket etmek isterler. Kendilerinden daha tecrübeli bir arkadaş ya da ilişki deneyimleri olan akranların hareketleri ile karar verirler. Bazen de içlerinden gelen şeyi yaparlar. Bu da dışarıdan bakıldığında tutarsız görünür. Bazen kendi gibi bazen başkasının tavsiyesi ya da duyulan taktiklerle hareket etmek gibidir.

YALNIZ KALABİLME KAPASİTENİZE BAĞLI

Doğru ve sağlıklı bir ilişkiye başlamak yalnız kalabilme kapasitenize bağlıdır. İlişkiniz olmadığı dönemlerde yalnız olabilmenin korkulacak bir duygu olmadığını keşfedin ve yalnızlığınızla barışın ki ilişkiniz olduğunda yalnız kalmamak adına karşı tarafa fazla yapışma davranışları göstermeyin.

“Ya bu ilişki devam eder yada ben sonsuza kadar yalnız olacağım”, “onun gibi birini bulamayacağım” düşüncesi yani ya hep ya hiç düşüncesi sizi zora sokar. Bu sebeple “ya hep ya hiç düşüncenizden” kurtulun. Bazı insanlar yalnızlığı ile barışık değildir. Yalnız kalmaktan korktuğu için yada yalnız kalabilme kapasiteleri daha az olduğu için ilişkide olmak isterler. Ancak bu durum ilişkilere başlarken karşı tarafta baskı hissi oluşturabilir. İster istemez bir anda hayatının bütünü olmuş gibi davranırlar.

SAKİN KALMAKTA FAYDA VAR

Bu davranış tarzından karşıdaki kişinin gözü korkabilir ve uzaklaşabilir. Flört döneminden sevgili olabilmeye geçerken en azından bu noktada daha sakin kalmakta fayda vardır. Aceleci olmayın. Bu dönemde insanların kafaları karışık olabilir. Kararlı olmak güzeldir ancak yapışmak yada fazla ilgi göstermek uzaklaşmalara neden olur.
Bahsettiğim kararlı olma hali ile boğma hali farklıdır. Kararlı olmak ilişkiye hazır olduğunuzu ve karşınızdaki kişiyi beğendiğiniz anlamındadır. Üstüne fazla düşmek, olmazsa olmaz mesajı vermek durumu değildir. Bu noktada kararlı olurken bu hususlara dikkat edin.

GÖRÜŞME SIKLIĞINIZI ARTTIRIN

Görüşme sıklığınızı arttırın. Birlikte keyiflice vakit geçirmeye başladıkça o kişinin sizin için doğru bir kişi olup olmadığını anlayacaksınız. Kendinize değer verin. Siz kendinizi sevmezseniz, başkalarının sizi sevmesini bekleyemezsiniz.

Bu ilişkinin karşı tarafa neler getirebileceğini hissettirin. Bir ilişkiye başlayıp başlamama dengesi neredeyse her zaman sosyal alışveriş kuramı ile olur. Kar zarar dengesi ile insanlar karşılarındaki kişiyi mantık süzgecinden geçirirler ve buna karşın avantajlar fazla ise o ilişkiye başlama eğiliminde olurlar.

İlk görüşte aşk olduğunu düşündükleri durumlarda dahildir. Dolayısıyla ilişkinizde nasıl bir partner olacağınızı karşı tarafın zihninde kurmasına imkan tanıyın. Hatta nasıl bir ilişkiniz olabileceği ile ilgili dolaylı yoldan sözlerinizle karşı tarafa hayalini kurdurun.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Bir başka ilişkide kar zarar dengesinde alınanlar daha fazlaysa farkında olmadan karşınızdaki kişi başka birine yönlenecektir. Güç, para, statü, sevgi, ilgi, şefkat, anlayış, güzellik, başarı, tatmin, cinsellik, ödül, aile soyut ve somut her şey bahsettiğim dengeleri değiştirebilir. Bu dengeleri karşı tarafın değer yargıları belirleyecektir. Hangi değeri bir diğer değerden üstün tuttuğuna bağlı olarak değişecektir.

Nasıl bir ilişki beklediğiniz konusunda açık olun. Kafa karıştırmayın. Duygularınız olduğunu gösterin ancak olmazsa olmaz olduğunu düşündürmeyin. Beklentilerinizi net ortaya koyun. Anlayış gösterin, ufak alınganlıklar yapmayın ve iyi bir dinleyici olarak konuşmaların detaylarını kaçırmayın. Bütün bunlara rağmen flörtünüz sevgiliniz olamadıysa kendinizi suçlamayın, hata payını sadece kendinizde aramayın.

Melda YAKUPOĞLU
Uzman Klinik Psikolog

www.meldayakupoglu.com
Instagram: @uzm.psk.meldayakupoglu

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