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Football Manager 2019'da VAR sistemi olacak!

ESPOR HABERLERİ  | 02.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok oynanan menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager yeni oyunu FM 19'de VAR sisteminin olacağı ortaya çıktı.

Football Manager 2019'da VAR sistemi olacak!

Dünyanın en çok oynanan menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager yeni oyunu FM 19'de VAR sisteminin olacağı açıklandı. Tartışmalı bir sistem olmasına karşın her geçen gün kullanılan lig ve organizasyon sayısı artan VAR sistemi Sports Interactive tarafından FM 2019'a da entegre edildi.

Oyuna yeni eklenen özellikleri resmi sosyal medya kanallarından duyuran ekip, VAR sistemi ile de ilgili bir video yayınladı.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor FM19 Football Manager

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