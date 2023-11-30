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Forbes listesine girmişti! Kendall Jenner gündemdeyken üstsüz poz verdi

30.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girdi. Ablalarının izinden giden model bu haberlerle gündemdeyken üstsüz pozuyla da olay oldu.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner son dönemde sütyensiz tarzıyla sık sık adından söz ettiriyordu. Model bu haberlerin gölgesinde iş hayatında büyük bir başarı elde etti.

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Model Kendall Jenner, iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes dergisinin 30 yaş altı ünlüler (30 Under 30) listesine girdi.

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818 adlı içecek markasıyla "girişimci" rolüne bürünen 28 yaşındaki Jenner, listeye giren 3. Kardashian/Jenner üyesi oldu. Bu haberlerle gündemde olan model sosyal medyada ise seksi pozlara imza attı.

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Üstsüz halde kameraya poz veren model elleriyle göğüslerini kapatmayı da ihmal etmedi.


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