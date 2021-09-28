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Ford ve SK Innovation'dan elektrikli araç üretimi için 11,4 milyar dolarlık yatırım

28.09.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Güney Koreli ortağı SK Innovation ile ABD'de 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi kamyonetler için bir montaj tesisi kurmak amacıyla 11,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Ford ve SK Innovation'dan elektrikli araç üretimi için 11,4 milyar dolarlık yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Ford'un 118 yıllık tarihindeki en büyük üretim yatırımı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un ABD'nin Tennessee eyaletinde kuracağı mega kampüs ve Kentucky eyaletinde kuracağı ikiz batarya tesisleriyle ülkenin elektrikli araçlara geçişine liderlik edeceği vurgulandı.

YAKLAŞIK 11 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

Şirketin elektrikli araçlara tek seferde şimdiye kadarki en büyük yatırımını yapmayı planladığına dikkat çekilen açıklamada, SK Innovation ile birlikte 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi kamyonetler için bir montaj tesisi kurulması amacıyla 11,4 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve yaklaşık 11 bin kişiye yeni istihdam yaratılmasının planlandığı kaydedildi.

HEDEF, YÜZDE 40 İLE YÜZDE 50'SİNİN TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLMASI

Açıklamada, Tennessee'nin batısında yaklaşık 15 bin 540 dönümlük bir araziye "Blue Oval City" olarak adlandırılan kompleks inşa edileceği ve burada yeni nesil elektrikli F serisi kamyonetler ile gelişmiş bataryaların üretileceği aktarıldı.

Kentucky'de ise ikiz batarya tesislerinden oluşan "BlueOvalSK Batarya Parkı"nın inşa edileceği belirtilen açıklamada, yeni elektrikli araçların ve gelişmiş lityum iyon pillerin üretimine 2025'te başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ford'un 2030 yılına kadar küresel araç hacminin yüzde 40 ila yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

(AA)

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Ford
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