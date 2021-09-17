Konforlu ve ileri teknolojilere sahip! Yeni Ford Fiesta tanıtıldı

B segmentinin önde gelen modellerinden Ford Fiesta, cesur ve karakteristik özelliklere sahip yeni dış tasarımı, teknolojik özellikleri ve hibrit dahil olmak üzere birbirinden farklı model seçenekleri ile tanıtıldı. Trend, Titanium, ST ve Active modellerinin her biri daha fazla renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanısıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile büyüyor.

İleri teknolojiler yeni Fiesta’yı daha keyifli sürüş deneyimi sunması için daha donanımlı kılıyor. LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. 1 Yeni Fiesta’da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.

Elektrikli güç ve aktarım organları yeni Fiesta’nın yakıt verimliliğini artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan sunuyor. Ford’un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta’nın takdir edilen sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford’un Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor.

Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş yeni ‘Fiesta ST’ modelini de tanıttı. Etkileyici hatchback deneyimi yeni Matrix LED ön farlar, Yeni Fiesta ST, Ford mühendisleri tarafından tasarlanmış yeni Performans Koltuklar, çarpıcı ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla 320 Nm’ye kadar çıkan azami tork özelliği ile zenginleştirildi.

YEPYENİ TASARIM, DAHA FAZLA KARAKTERİSTİK ÖZELLİK

Yeni Ford Fiesta, kompakt SUV Ford Puma tarafından da kullanılan, başarısı kanıtlanmış Ford B- otomobil mimarisine dayanıyor.Serinin yeni dış tasarımında burun kısmının yüksekliğini artıran motor kaputu ve daha geniş üst ızgaralar yer alıyor. Ford’un “mavi oval” amblemi artık motor kaputunın kenarında değil, ızgara içinde yer alıyor ve yolda kendini daha fazla gösteriyor.

Yeni standart LED ön farlar Yeni Fordi Fiesta’nın iddialı, güvenilir, modern tasarım detaylarını şık ve yatay tasarımıyla tamamlıyor. Arkada, standart arka farlar daha sofisitike bir görünüm sağlayan yeni siyah çerçeveler içinde yer alırken, mevcut LED arka farları da Premimum Siyah renk tamamlıyor. Bireysel stili yansıtmak için her bir yeni FordFiesta modelinin kendine özgü dış ve iç tasarım unsurları dışında benzersiz tampon alt paneli ve ızgara tasarımı bulunuyor; bu da her bir modele karakteristik bir özellik kazandırıyor. Trend ve Titanium modellerinde ise yan havalandırma ızgaraları ve belirgin yatay levhalar ve krom çerçeveye sahip daha geniş üst ızgaralar bulunuyor. Titanium modelinde ayrıca, krom pencere çerçeveleriyle eşleşen, kromla kaplanmış üst ızgara yatay çubukları yer alıyor.

Ford Performansı’ndan ilham alan ST modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal peteği görüntüsünde, parlak siyah renkte yeni üst ızgaralar bulunuyor. Geniş yan havalandırma ızgaraları otomobilin gövde rengiyle aynı renkte. Daha geniş ve daha alçakta yer alan ızgara da serinin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

SUV’dan ilham alan Active modelini diğer modellerden maceracı karakterini ortaya koyan sert çizgilere sahip tasarım detayları ayırıyor. Parlak siyah renkteki geniş üst ızgara, daha yüksek ve çıkıntılı yan havalandırma ızgaraları, Active serisinin Crossover duruşunu yansıtıyor.

Yeni Fiesta’da yedi adet yeni alaşımlı jant tasarımı ve iki yeni gövde rengi bulunuyor. Titanium, ST ve Active modelleri için mevcut olan Vignale paketleri özel tasarım 17 ve 18 inçlik alaşımlı jantlar, Sensico tasarımı koltuk malzemeleri ve modeline göre mat karbon efektli iç dekorasyon unsurları ile sunuluyor.

Yeni Ford Fiesta, sade, duyarlı ve yakıt tasarruflu sürüş deneyimini EcoBoost 48 voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç aktarım organları ile sunuyor.

Fiesta’nın cazibesinin merkezinde yer alan keyifli ve eğlenceli sürüş deneyimini pekiştirirken kullanım maliyetlerini düşürme hedefiyle tasarlanan EcoBoost Hibrit modellerde standart jeneratör yerine Kayış Tahrikli Entegre Jeneratör (BISG) yer alıyor; bu da genellikle fren ve yavaşlama sırasında azalan enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlıyor. BISG, 48 voltluk lityum-iyon, hava ile soğutulan aküyü şarj ediyor.

OTOMATİK BAŞLAT- DURDUR SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

BISG ayrıca motor ile entegre olarak, depolanan enerji ile normal sürüş ve hızlanma sırasında torka yardımcı olarak ve aracın elektrikli yardımcı donanımlarını çalıştırarak hareketlendirme görevi görüyor. Bu teknoloji, motoru 350 milisaniye gibi kısa bir sürede yeniden çalıştırabiliyor; daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için aracın debriyaj pedalına basılıyken ve vitesteyken yavaşlayarak 25 km/s’nin altında bir hıza düşmesi ve durması gibi durumlarda motoru durdurmak için Otomatik Başlat-Durdur sistemini devreye sokuyor.

Yeni Fiesta’nın 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor. Ford’un gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği bulgulara göre yeni Fiesta’nın 4.9l/100 km WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km‘den 2 başlayan CO2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125 PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde 5 oranında iyileştirme sağlıyor ve buna bağlı olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10’a kadar tasarrufu mümkün kılıyor. 5.2 l/100 km yakıt verimliliği ve 117 g/km’den başlayan CO2 değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor; ayrıca optimum sürüş deneyimi için kusursuz vites değişimini mümkün kılıyor.

Normal, Spor ve Eco Sürüş Modlarının teknolojisi kullanılarak Fiesta’nın sunduğu etkileyici sürüş deneyimleri sürücülerin gaz pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik Stabilite Programı), çekiş kontrolünü, otomatik vites modellerde vites değiştirme sürelerini farklı performans gerektiren sürüş şekillerine göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol sürüş modları da yer alıyor.