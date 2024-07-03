"Forvetlerine" fark attı! Özgür Özel ankette açık ara birinci çıktı: İmamoğlu ve Yavaş detayı

CHP yönetiminin yaptırdığı anket gündem yaratacak cinsten. Özgür Özel'in görünürlük olarak açık ara farkla birinci çıktığı anket, Özel'in daha önceki adaylık açıklamalarını akıllara getirdi.

"İMAMOĞLU İLE YAVAŞ FORVET, BEN TEKNİK DİREKTÖR"

Özgür Özel, yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının ardından 2028 için olası cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilmeye başlamıştı. Aday olacağı iddialarına yanıt olarak Özel 8 Nisan'da yaptığı açıklamada “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak.” demişti.

ADAYLIĞA AÇIK KAPI

Geçtiğimiz günlerde ise Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Özel adaylık meselesiyle ilgili "En doğru adayı belirlemek durumundayız. En doğru aday ben olsam geri durmam. Ölçeceğiz, anket yapacağız, en geniş katılımla belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE SES GETİREN ANKET

Bu sırada CHP yönetimi bir anket yaptırdı. O ankette Özgür Özel "görünürlük" açısından parti içinde ilk sırada yer aldı. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na 10 puan fark atan Özel, Atv'nin haberine göre açık ara birinci çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





