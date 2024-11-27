Fotoğraf çekmesini engelledi! Karesi bozulan kadın sinirlerine hakim olamadı: Tepkisi sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu Bir kadın sosyal medya için masadaki yemeklerin fotoğrafını çekmeye hazırlanmıştı. Ancak aynı masada oturduğu arkadaşı yemeğinden ondan izinsiz bir çatal alınca genç kadın sinirlerine hakim olamadı. Arkadaşının yemeğine avcunun içiyle vurdu.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatları şovdan ibaret yazık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar etkileşim peşindeler" yorumunda bulundu.