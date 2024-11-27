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Fotoğraf çekmesini engelledi! Karesi bozulan kadın sinirlerine hakim olamadı: Tepkisi sosyal medyada gündem yarattı

27.11.2024 16:59
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.11.2024 16:59
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sosyal medya için yemeğinin fotoğrafını çekmek istedi. Tam açısını ayarlamış ki arkadaşı yemeğinden bir çatal aldı. Yemeğinin bozulmasına sinirlenen kadının tepkisi görenleri şaşırttı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu Bir kadın sosyal medya için masadaki yemeklerin fotoğrafını çekmeye hazırlanmıştı. Ancak aynı masada oturduğu arkadaşı yemeğinden ondan izinsiz bir çatal alınca genç kadın sinirlerine hakim olamadı. Arkadaşının yemeğine avcunun içiyle vurdu.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatları şovdan ibaret yazık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar etkileşim peşindeler" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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