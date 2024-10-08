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  4. Fotoğraf tutkunları tek bir kare için o köye gitti! Çektikleri biberin özelliği duyanları şaşırttı

Fotoğraf tutkunları tek bir kare için o köye gitti! Çektikleri biberin özelliği duyanları şaşırttı

08.10.2024 07:43
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Şaşırtan görüntü Bilecik'ten geldi. Merkeze bağlı Çukurören köyüne özgü, yaklaşık 160 yıldır aynı tohumdan, genetiği değiştirilmeden üretilen 'Çukurören biberi'ni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları kente geldi.

Çukurören köyünde 160 yıldır yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kırmızıbiber, köylüler tarafından hasadı yapılarak kendilerine özgü yöntemlerle kurutuluyor.

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Hasat sonrası köydeki hemen hemen her evin balkonuna, duvarına ve çatısına asılarak kurutulan kırmızıbiberin oluşturduğu görüntü, herkesin dikkatini çekiyor.

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Türkiye'nin çeşitli yerlerine fotoğraf gezileri düzenleyen grubun bugünkü rotası Çukurören köyü oldu. Fotoğraf tutkunları tarihi evler arasında kurutulmaya bırakılmış Çukurören biberlerini görüntülerken, köye hayran kaldılar.

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Köylüler ise fotoğraf tutkunları köylerine özgü yemekler ikram ederken, samimi bir ortam oluştu. Fotoğraf tutkunları köye hayran kaldıklarını anlatarak yer yıl geleceklerini söylediler.

160 YILDIR TEK TOHUMLA ÜRÜYOR

Güzel bir kare yakalamak için kilometrelerce ötedeki köye giden fotoğraf tutkunlarının çektikleri biberin ise 160 yıldır aynı tohumdan, genetiği değiştirilmeden üretildiği öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik biber
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