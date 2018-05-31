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Fox TV, Şevkat Yerimdar'ın fişini çekti

ŞEVKAT YERİMDAR HABERLERİ  | 31.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, sezon finali yaptığı açıklanan Şevkat Yerimdar ile ilgili son gelişmeleri yazdı

Fox TV, Şevkat Yerimdar'ın fişini çekti

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, FOX'un sezon finali yaptığı ve yeni sezonda ekranda olacağı açıklanan Şevkat Yerimdar dizisinin akıbetini, köşesinde yazdı.

İşte o yazı:

"FOX’ta yayınlanan ‘Şevkat Yerimdar’ izleyicilerinden e-postama ve sosyal medya hesaplarıma gelen ‘dizinin final mi yoksa sezon finali mi’ yapacağı sorularını yayıncı ve yapımcı kuruluşun yetkililerine iletip, aldığım yanıtı yazmıştım.

20 Mart 2018 tarihli Alice’de, dizinin 30 Mart’ta ‘sezon finali’ yapacağını, yeni bölümlerinin ise yazın başlayacağını duyurmuştum.

‘Şevkat Yerimdar’la ilgili FOX’un basına servis ettiği program içeriğinde olduğu gibi, ekrana getirildiğinde de dizinin ‘sezon finali’ yaptığı yazıldı. Aradan geçen iki ayda projenin akıbeti hakkında aldığım bilginin doğru olup olmadığını teyit etmek için yaptığım araştırmanın sonucu şu:

FOX ekranında ‘sezon finali’ yapan ‘Şevkat Yerimdar’, reyting canavarına değil, TEFE TÜFE’ye yenildi.

Nasıl mı?

Öğrendiğim kadarıyla, yapımcıyla kanal arasındaki sözleşme uyarınca Limon Yapım, yeni bölümlere TEFE TÜFE’nin yıllık ortalama oranında zam istedi. Kanal yönetimi ise, TV piyasasında değişen koşulları örnek gösterip, Hayri Aslan’a ‘Şevkat Yerimdar’ı mevcut fiyatla devam ettirebileceğini bildirince, ‘final’ bile yapamadan FOX’taki macerası bitti.

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Şevkat Yerimdar fox

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