Çevre bakanının başını devlet kasasından dev ıstakozlar yaktı!

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.

"ÖDEMEYE HAZIRIM"

Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği iddia edilen 'ıstakoz skandalı' sonrası masrafları geri ödemeye hazır olduğunu söylemişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma yürütüleceği ve bunun sonucuna göre hakkın kötüye kullanıldığının tespiti halinde faturanın bu kişilere kesileceği belirtildi.

Fransız basın kuruluşu Mediapart, François de Rugy'nin 2017 ila 2018 yılları arasında meclis başkanına tahsil edilen lüks konutta verdiği “görkemli” özel partilerin masrafını devlete ödettiğini yazdı.

L’ancien président de l’Assemblée nationale et actuel ministre d’État, @FdeRugy et sa femme ont multiplié, entre 2017 et 2018, aux frais de la République, de somptueuses agapes entre amis dignes de grands dîners d’État. Notre enquête signée @fabricearfi ???? https://t.co/pIz0WjrDGv pic.twitter.com/xy7NRfS5dG