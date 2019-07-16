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Çevre bakanının başını devlet kasasından dev ıstakozlar yaktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.

Çevre bakanının başını devlet kasasından dev ıstakozlar yaktı!

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.

"ÖDEMEYE HAZIRIM"

Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği iddia edilen 'ıstakoz skandalı' sonrası masrafları geri ödemeye hazır olduğunu söylemişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma yürütüleceği ve bunun sonucuna göre hakkın kötüye kullanıldığının tespiti halinde faturanın bu kişilere kesileceği belirtildi.

Fransız basın kuruluşu Mediapart, François de Rugy'nin 2017 ila 2018 yılları arasında meclis başkanına tahsil edilen lüks konutta verdiği “görkemli” özel partilerin masrafını devlete ödettiğini yazdı.

Ayrıca Bakan'ın Seine Nehri kıyısındaki apartmanının restorasyonu için 63 bin euro masraf fişi çıkardığı belirtildi.

Başbakanlık ofisinin açıklamasında "Francois de Rugy, bu tartışmada vatandaşlarımızın meşru duygularının farkında ve olayla ilgili şüphe bırakmak istemiyor. Eğer soruşturma sonunda herhangi bir belirsizlik kalırsa tartışmalı her euroyu geri ödeme sözü verdi" denildi.

Mediapart'ın haberine göre, François de Rugy, verdiği yemeklerde yıllanmış, şişesi 500 euroyu bulan pahalı şaraplar ve şampanyalar ile pahalı dev ıstakozları misafirlerine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa çevre bakanı istifa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O da birşey mi biz neleri ödüyoruz gıkımız çıkmıyor! Her toplantı yemekli, ejder meyvesiz toplantı hiç olmaz!
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